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Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en la comuna rural de Cerro Centinela, en un caso que se enmarca dentro de un brote familiar detectado semanas atrás. La joven se encontraba internada en el Hospital Zonal de Esquel, donde permanecía bajo tratamiento tras haber sido identificada como contacto estrecho de casos confirmados.

De acuerdo a la información brindada por el Gobierno provincial, la paciente formaba parte de un grupo familiar en el que ya se habían registrado al menos dos diagnósticos positivos de hantavirus. Desde el inicio del brote, la adolescente se encontraba en aislamiento y no había generado nuevos contactos estrechos fuera de su entorno.

Un brote detectado en marzo

El brote inicial fue reportado el pasado 2 de marzo, cuando se confirmó el contagio en una mujer de 57 años. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes para contener la propagación del virus.

Desde la Secretaría de Salud de Chubut indicaron que se implementaron tareas de vigilancia epidemiológica, con seguimiento permanente de todas las personas que estuvieron en contacto con los casos positivos.

“Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó una respuesta temprana y coordinada”, señalaron en un comunicado oficial.

Operativo sanitario en la zona

La subsecretaria de Salud Pública, Anabel Peña, confirmó que el sistema sanitario mantiene una intervención constante tanto en Cerro Centinela como en Esquel, con monitoreos activos y acompañamiento a las familias afectadas.

En ese sentido, la funcionaria instó a quienes hayan tenido contacto estrecho con personas infectadas a cumplir estrictamente con las indicaciones médicas. “Es fundamental seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud, que son quienes llevan adelante la vigilancia epidemiológica”, expresó.

Prevención y seguimiento

Las autoridades sanitarias remarcaron que continúan vigentes los operativos preventivos en la región, con el objetivo de evitar nuevos contagios y detectar de manera temprana posibles casos.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con roedores infectados o sus secreciones, y puede presentar cuadros graves, por lo que el monitoreo y la prevención resultan clave en contextos de brote.

Mientras tanto, el sistema de salud provincial permanece en alerta, con seguimiento activo de la situación epidemiológica en la zona cordillerana de Chubut.