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La comunidad católica de Comodoro Rivadavia despide con profundo pesar a Joaquín Gimeno Lahoz, obispo emérito que dejó una huella imborrable en la Diócesis y en gran parte de la Patagonia tras décadas de servicio pastoral.

Su fallecimiento generó conmoción entre fieles, sacerdotes e instituciones de la región. En diálogo con Crónica, el obispo de Comodoro Rivadavia, Jorge Wagner, expresó su dolor por la partida de quien definió como un pastor cercano, sabio y profundamente comprometido con la comunidad.

“Lo vamos a extrañar, pero también con la certeza que nos da la fe de que vive en Dios y que, de otra manera, seguirá cerca de nosotros, acompañándonos”, manifestó.

Wagner recordó el fuerte vínculo que Gimeno Lahoz mantenía con la Patagonia, una tierra que consideraba su hogar, pese a sus raíces familiares en España.

“Él siempre decía que su lugar era acá, especialmente la zona de la cordillera, donde desarrolló gran parte de su tarea pastoral y donde siempre recordaba con cariño a su gente. Pero, en realidad, quería profundamente a toda esta diócesis y a esta ciudad”, señaló.

La trayectoria de Joaquín Gimeno Lahoz en la región comenzó en El Maitén y continuó en Comodoro Rivadavia, donde primero se desempeñó como vicario general y luego asumió como obispo diocesano. Su recorrido pastoral, marcado por el diálogo y la cercanía, le valió un amplio reconocimiento.

“No solamente era cercano a las comunidades religiosas, sino también a distintas instituciones. Siempre fue un hombre abierto al diálogo, muy consultado para pedir consejos. Tenía una enorme disponibilidad, sencillez y una sabiduría muy valiosa”, destacó Wagner.

El actual obispo también valoró la decisión de Gimeno Lahoz de permanecer en Comodoro Rivadavia tras convertirse en obispo emérito, en lugar de regresar a España, donde reside su familia y pertenece a la diócesis de Teruel.

“Para mí fue muy importante que se quedara acá por su sabiduría y por la trayectoria que había tenido en esta diócesis. Me ayudó a conocerla mejor y a sentirme acompañado. Fue un regalo de Dios muy grande compartir con él estos últimos años”, expresó.

Obispo Jorge Wagner.

Cronograma de despedida

El velatorio comenzó este miércoles y durante toda la jornada se desarrollan responsos y momentos de oración encabezados por sacerdotes, diáconos y miembros de distintas comunidades parroquiales.

A las 11 se celebrará una misa presidida por el vicario general, el padre Marcelo Nieva. Más tarde, a las 19, tendrá lugar la misa habitual en la Catedral San Juan Bosco, encabezada por el obispo Jorge Wagner.

Las actividades continuarán este jueves desde las 8 de la mañana. A las 12 se celebrará la misa exequial, que será concelebrada por sacerdotes de la diócesis y contará con la participación de obispos de distintas localidades de la región.

Finalizada la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio Oeste, donde alrededor de las 14 se realizará el sepelio en el Panteón del Obispado.

Allí descansarán los restos de Joaquín Gimeno Lahoz, un hombre cuya vida pastoral quedó profundamente ligada a Comodoro Rivadavia y a toda la diócesis que eligió como su hogar.