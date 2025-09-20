Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La crisis laboral en la Patagonia Sur alcanza niveles alarmantes. Un reciente informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales advierte que entre enero de 2024 y junio de 2025 se destruyeron cerca de 26.000 empleos formales, lo que equivale a una contracción del 13% de la fuerza laboral privada registrada en la región.

Santa Cruz: desplome del empleo petrolero

En Santa Cruz, la salida de YPF, los retiros voluntarios y la caída en la producción de hidrocarburos —que se desplomó un 4,7% en petróleo crudo y un 1,4% en gas natural durante el primer semestre de 2025— generaron una pérdida de 10.700 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. Solo en la primera mitad de este año, el retroceso fue de 6.000 empleos, lo que representa una caída interanual del 7,9%.

Chubut: obra pública paralizada y 10.000 despidos

En Chubut, la situación es aún más crítica: entre diciembre de 2024 y junio de 2025 se destruyeron 10.000 empleos registrados, con un desplome interanual del 6,6%. El freno de la obra pública —que retrocedió 20% interanual— y los despidos en yacimientos maduros explican gran parte de la debacle laboral.

Tierra del Fuego: 6.000 empleos en riesgo por el fin del régimen industrial

En Tierra del Fuego, la dependencia del régimen de promoción industrial pone en jaque a miles de familias. Desde diciembre de 2023 se perdieron 5.300 empleos formales y se estima que 6.000 más están en riesgo por la eliminación progresiva de los aranceles a productos electrónicos importados. La manufactura de celulares, televisores y acondicionadores de aire —columna vertebral de la industria fueguina— atraviesa un escenario de alta vulnerabilidad.

El golpe social ya se refleja en los números del INDEC. En Río Gallegos, unas 4.000 personas se encuentran desocupadas, lo que equivale al 6,2% de la población económicamente activa.

A ello se suman más de 10.000 trabajadores ocupados demandantes de empleo —que buscan otro trabajo por la pérdida del poder adquisitivo— y 7.000 subocupados que no logran completar las horas necesarias para sostener sus ingresos.

El desempleo afecta a unas 4 mil personas en Río Gallegos. Hay alrededor de 10 mil que tienen trabajo pero buscan otro. (Foto: La Opinión Austral).

“Un colapso social irreversible”

Los especialistas del Observatorio de Economía remarcan que la región enfrenta una crisis estructural sin precedentes: “Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, la Patagonia Sur perdió más del 13% de su empleo formal privado. La caída responde a la falta de inversión, la dependencia de recursos no renovables y las políticas contractivas aplicadas a nivel nacional”.

Y concluye con una advertencia: “Se requiere una diversificación económica urgente, inversión en infraestructura logística y políticas de consenso para evitar un colapso social irreversible”.