Aunque la actividad económica sigue siendo uno de los temas más preocupantes en el país, en términos generales la desocupación se redujo en la Argentina a 7,6% durante el segundo trimestre de 2025 y afecta a 1,7 millones de personas, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Esto implica una caída respecto al 7,9% registrado en los tres meses previos. De esta manera, la variable que mide la cantidad de gente sin trabajo volvió al mismo nivel del período comprendido entre abril y junio de 2024.

El porcentaje de desocupación en la capital de Santa Cruz asciende al 6,2%. (Foto: La Opinión Austral).

Sin embargo, en la región patagónica se perdieron miles de empleos en el último año y medio, particularmente por una fuerte contracción en la actividad de la construcción (obra pública paralizada) y, fundamentalmente, en las provincias de Chubut y Santa Cruz por una caída del empleo en la actividad hidrocarburífera.

Río Gallegos

En el caso específico de Río Gallegos, de los siete conglomerados medidos en la región, se encuentra en el tercer lugar en porcentaje de desocupación con el 6,2%, lo que representa en cantidad de personas en unas 4 mil personas.

Ahora, si se analiza la cantidad de personas que están sub ocupadas, hay que sumarle otras 7 mil (2%); mientras que aquellas personas ocupadas pero demandantes de otro empleo, ascienden a 10 mil (4,6%). En este último caso, mayormente es personal que trabaja pero no le alcanza para cubrir sus necesidades y se ve con en el objetivo primordial encontrar otro empleo para llegar a fin de mes.

Los datos del INDEC con cada conglomerado urbano del país, entre ellos, Río Gallegos.

Pero la localidad de la Patagonia con peor índice es Ushuaia-Río Grande. De esta forma, el INDEC reveló que ambas localidades de Tierra del Fuego viven el peor panorama de la región con el 8,3%. El desempleo afectó a unos 8.000 fueguinos y registró un incremento de personas desocupados respecto al trimestre anterior y a igual período de 2024.

Ambas ciudades fueron seguidas por los conglomerados de Rawson-Trelew (Chubut) con 6,3% (4.000 personas), Río Gallegos con 6,2% (4.000 personas) y Neuquén-Plottier con 3,8% (6.000 personas). En el otro extremo, los de menor tasa fueron Viedma-Carmen de Patagones con 0,9% y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly con 2%.

El desempleo afectó a unos 8.000 fueguinos y registró un incremento respecto al trimestre anterior.

El panorama confirma que la situación laboral en Tierra del Fuego se deterioró en comparación con los últimos trimestres, consolidando al conglomerado Ushuaia-Río Grande como el de mayor desocupación de toda la Patagonia. La caída del empleo en la industria tecnológica y del turismo, son dos de los responsables del deterioro de la fuente de trabajo en este caso, en comparación a otras localidades de la región donde la principal influencia fue la actividad hidrocarburífera.

Datos generales

La desocupación incluye a los ciudadanos que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. El flagelo de no tener empleo golpea con más fuerza al universo femenino que el masculino: 8,5% en mujeres frente al 6,8% que afecta a los varones.

Las mujeres enfrentan más dificultades para conseguir empleo.

Esta diferencia se da en un contexto donde la tasa de actividad femenina (52,1%) sigue siendo sensiblemente más baja que la masculina (69,6%), lo que marca que, aun con menor participación, las mujeres enfrentan más dificultades para conseguir empleo.

Los datos, por región del país. (Fuente: INDEC).

En términos regionales, el Gran Buenos Aires se consolidó como el área más afectada, con una desocupación del 8,7%, seguido de la región Pampeana con 7,4%. En el otro extremo, las menores tasas se observaron en Patagonia y Noroeste, ambas con apenas 4,7%, lo que revela un mapa laboral con contrastes pronunciados.

La tasa de desempleo también muestra una significativa diferencia según el tamaño de los centros urbanos: en los aglomerados de 500.000 habitantes o más, alcanzó el 8%, mientras que en las ciudades más pequeñas se ubicó en 5,5%.