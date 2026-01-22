Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El desplazamiento masivo del Cerro Hermitte instaló una emergencia geológica en Comodoro Rivadavia (Chubut) que mantiene a cientos de familias fuera de sus hogares y movilizó a autoridades políticas a implementar una serie de protocolos para dar respuestas.

En este escenario, el intendente Othar Macharashvili, mantuvo una reunión de trabajo con referentes de la Cámara Inmobiliaria de la ciudad con el objetivo de analizar posibles líneas de ayuda y acompañamiento para las familias damnificadas. Se sumaron el secretario de Economía, Fernando Barría; el nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Ricardo Loza; y Alejo Pírez, representante de franquicias inmobiliarias en Comodoro Rivadavia.

Protocolo de Emergencia

Durante el encuentro, el jefe comunal brindó información detallada sobre la situación actual, el estado de las familias afectadas y las necesidades concretas que se están relevando desde el Municipio, en el marco del protocolo de emergencia activado tras el movimiento de suelo.

Ricardo Loza destacó la importancia del intercambio y señaló que “el intendente nos puso en detalles con información precisa y con la necesidad exacta que él está demandando. Nosotros, como Cámara Inmobiliaria, nos hemos ofrecido, queremos ser una herramienta para la solución mediata e inmediata de lo que el Municipio necesite”.

Remarcó que se aguarda un informe técnico y social que permita dimensionar el alcance de la situación: “Estamos esperando un informe donde vamos a tener desde la cantidad de familias, hasta las condiciones de las mismas, para ir brindándole la solución que están necesitando y luego analizar su reubicación, para lo que hoy estamos padeciendo como sociedad en la ciudad”.

Por su parte, Alejo Pírez, representante de la franquicia internacional con sede en Comodoro, manifestó la predisposición del sector privado para colaborar: “Desde el momento que pasaron estos acontecimientos en la ciudad nos pusimos a disposición del intendente y de todo su equipo. Como referentes de bienes raíces en la ciudad queremos estar a disposición de lo que podamos hacer desde nuestro esfuerzo y todo nuestro equipo, para reubicar a la gente o bien darle las herramientas que necesiten”.

Asimismo, subrayó el costado humano de la situación y la necesidad de un abordaje sensible: “Acá se está tocando algo importante que no es solamente propiedades y bienes raíces, sino familias, sentimientos y esfuerzos de muchos años. Todas las decisiones son muy sensibles, por eso no podemos ponernos objetivos solamente con números, sino entender que cada familia tiene su historia y analizar las posibilidades de soluciones que se podrán brindar”, sentenció.