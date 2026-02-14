Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La política y la pesca se cruzan nuevamente en un escándalo que podría tener consecuencias inéditas en Chubut. Dirigentes vinculados al sector pesquero enfrentan fuertes acusaciones por intentar “obstruir” la gestión del gobernador Ignacio Torres. En concreto, José Severiche, secretario general de ATE Seccional Trelew, denunció que le ofrecieron dinero para provocar un conflicto que impidiera el inicio de clases en la provincia.

La Justicia secuestró celulares en un allanamiento y dejó imputado al exfuncionario Gonzalo Carpintero Patterson, en una causa que sacude el tablero político provincial, inclusive antes de estallar. El ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, afirmó que detrás de la maniobra podría existir un grupo económico vinculado al empresariado pesquero, y trascendió que uno de los encuentros denunciados se habría realizado en oficinas de Pesquera Hemos Triunfado.

“Golpe institucional”

En diálogo con LU 20, el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, calificó la situación como “un golpe institucional” y subrayó la gravedad de intentar afectar la educación, una actividad esencial del Estado: “De las tres actividades esenciales del Estado, salud, educación y seguridad, que se atente contra una de estas, se lo puedo categorizar casi como un golpe institucional, casi como un golpe a la gobernabilidad“.

También afirmó: “No hay cuestión más baja que intentar perjudicar el inicio de clases. Esto es algo que en política siempre se ha rumoreado, que siempre se ha sabido que estas operaciones existen o se hacen, y sin embargo, pocas veces ha estado la posibilidad de que se comprueben. Ha pasado en distintos gobiernos. Lo que sí sucede es que al gobernador Nacho Torres nadie le va a torcer el brazo“.

El funcionario remarcó que aún resta la comprobación judicial, aunque alertó sobre la posible implicancia de intereses privados: “Esto es aberrante, no hay justificación alguna para que alguien haga este tipo de actividades. Ahora, más allá de que todavía no están comprobados los hechos, si esto está vinculado con gente del sector de la pesca, es aún peor, porque estamos hablando de uno de los sectores que más ganancias da, que más rentabilidad da, un sector que, por supuesto, defiendo siempre y está más que justificado que ganen dinero, pero que, además de que les va muy bien con un recurso del Estado”.

Y sentenció: “Que salgan a atacar al propio Estado o al propio gobernador es realmente inaudito, es una cuestión que merece, amerita que la justicia vaya a fondo con este tema. Quizá a lo mejor no les gusta la política pesquera que maneja el Gobernador, pero a nosotros no nos va a torcer el brazo, no nos va a coaccionar para que hagamos lo que algún grupo económico quiera hacer. Cuando me enteré de esta noticia, no lo podía creer, porque supera todo el límite casi de maldad, si es que se comprueban los hechos, por supuesto”.

Leé más notas de La Opinión Austral