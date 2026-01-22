Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de una labor articulada entre el Consejo Agrario Provincial y la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, de Santa Cruz, una dotación de 23 especialistas partió hacia la provincia vecina de Chubut, para intervenir en la emergencia ígnea, bajo un esquema que garantiza la seguridad operativa en todo el territorio santacruceño.

La respuesta inmediata ante la crisis ambiental que atraviesa la región se consolidó la mañana de este jueves, con el despacho de un contingente técnico y logístico con destino a Chubut. El operativo, dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, se fundamenta en un plan de trabajo conjunto que integra a las brigadas de lucha contra incendios forestales y al personal de asistencia ciudadana, movilizando recursos humanos de diversas localidades para enfrentar los focos activos en la provincia vecina.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, confirmó que el envío responde a un requerimiento urgente de brigadistas, móviles y herramientas de mano. Según detalló, el equipo está compuesto por personal que recientemente intervino en los incidentes de El Chaltén, lo que garantiza una capacidad de respuesta inmediata. “Es personal que estuvo trabajando en nuestros incendios; van los brigadistas de Manejo del Fuego y personal de Protección Civil que hace asistencia, y choferes”, destacó la funcionaria, aclarando que la permanencia de la comitiva será indeterminada “hasta que se termine de extinguir los focos”.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo.

La logística y el equipo especializado

Por su parte, la directora provincial de Recursos Naturales del Consejo Agrario Provincial (CAP), María Ayelén Alberti, explicó que el contingente —integrado por 16 brigadistas del CAP y 7 agentes de Protección Civil— está bajo la conducción de un responsable de brigada de la sede de Los Antiguos. La selección de los agentes fue estratégica, abarcando personal de Perito Moreno, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos. Esta conformación federal permite que la provincia no descuide su propia jurisdicción ante posibles focos locales.

“Se trata de armar grupos mixtos involucrando a gente de las distintas sedes, para garantizar que haya una cobertura en la provincia en caso de cualquier incidente”, señaló Alberti. La directora también subrayó el valor de esta misión para el fortalecimiento del cuerpo provincial, ya que se integró a agentes con menor experiencia, para que puedan formarse en eventos de gran magnitud. “La idea es que vayan a hacer experiencia y que nosotros también podamos contar con más brigadistas preparados”, añadió.

La directora provincial de Recursos Naturales del Consejo Agrario Provincial (CAP), María Ayelén Alberti.

En cuanto a la operatividad en terreno, se estima un viaje de 16 horas hasta el epicentro de la emergencia. Una vez allí, el equipo se pondrá a disposición de la Secretaría de Bosques de Chubut para definir las tareas específicas. Si bien se identifican sectores críticos como Puerto Patriada, Alberti aclaró que será en las reuniones logísticas in situ donde se indicará “dónde, con qué recursos y de qué manera tienen que desplazarse y trabajar” para contener el avance del fuego.

