En medio de la grave crisis ambiental por los incendios forestales que afectan al sur del país, una pareja de turistas encontró un bidón con nafta escondido en el bosque de El Bolsón, Río Negro. El hallazgo generó fuerte preocupación debido al alto riesgo de que el combustible pudiera ser utilizado para provocar nuevos focos ígneos.

El hallazgo ocurrió cuando los excursionistas caminaban por un sendero hacia el Cajón del Azul, uno de los principales atractivos turísticos de la región. Según relataron, el recipiente estaba oculto detrás de un árbol y expuesto al sol, lo que encendió todas las alarmas.

De acuerdo al testimonio de la pareja, al detectar el bidón decidieron actuar de inmediato para reducir el peligro. Con extremo cuidado, procedieron a abrirlo lentamente para liberar el gas acumulado y minimizar el riesgo de una posible explosión o ignición.

Tras asegurar la zona, continuaron su recorrido hasta encontrar a un oficial que se desplazaba en un cuatriciclo. Allí le informaron sobre el hallazgo y le señalaron la ubicación exacta del bidón con nafta.

Sin embargo, la respuesta del efectivo generó sorpresa e indignación. Según los turistas, el oficial les dijo: “Ahora es mío”, sin tomar datos personales ni realizar una denuncia formal del hecho.

Ante esta situación, los excursionistas decidieron documentar lo ocurrido y solicitaron que el uniformado les enviara un video como constancia del procedimiento. El agente, por su parte, consultó con otros integrantes del operativo, quienes aseguraron no tener conocimiento previo del recipiente con combustible.

Botellas rotas

Durante el recorrido, la pareja también observó botellas de vidrio rotas esparcidas en la zona, otro factor de alto riesgo. Según explicaron, estos objetos pueden provocar incendios por el llamado efecto lupa, especialmente en condiciones de altas temperaturas y vegetación seca.

El hallazgo se da en un contexto de extrema sensibilidad ambiental, con incendios activos en El Hoyo, Puerto Patriada y Epuyén, en la provincia de Chubut, a pocos kilómetros de El Bolsón.

Alerta y difusión en redes sociales

Preocupados por la reiteración de focos de incendio en la comarca andina, los turistas decidieron difundir lo sucedido en redes sociales para alertar a la comunidad sobre el peligro potencial en el sendero y la presencia de elementos inflamables en zonas boscosas.

El episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de los sectores ya afectados por el fuego y subraya la importancia de la prevención, la denuncia y la respuesta inmediata ante situaciones que podrían derivar en nuevos incendios forestales.