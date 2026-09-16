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El Ministerio de Economía de la Nación formalizó el ingreso ante la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027. La iniciativa, enviada en los últimos minutos del 15 de septiembre en cumplimiento con la Ley de Administración Financiera, establece la pauta macroeconómica para el ciclo venidero.

Para la Patagonia, la planificación contempla asignaciones específicas por $83.915.020.000 orientadas a la conectividad y conservación de corredores en la provincia de Chubut. En paralelo, para la provincia de Santa Cruz, el proyecto fija una partida global de $96.896.125.000 destinada al mantenimiento de las Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293, la reparación integral de tableros y la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Santa Cruz.

La autovía entre Puerto Madryn y Trelew.

Infraestructura presupuestada

Las obras viales comprometidas para el territorio chubutense contemplan tres proyectos estructurales bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad:

$39.352.005.000 asignados a la o bra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3 , en el tramo comprendido entre Estancia Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial N° 27 .

$29.455.665.000 presupuestados para la ejecución del sistema de conservación bajo contrato de Malla Crema 632 , correspondiente a trazados de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 259 .

$15.107.350.000 destinados a la duplicación de calzada, obras faltantes y complementarias en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que conecta el empalme con la Ruta Nacional A010 y la ciudad de Trelew.

En el análisis comparativo con el ejercicio presupuestario de 2026, la planificación económica de origen nacional muestra una reorientación técnica hacia la terminación de obras paralizadas e intervenciones directas de mantenimiento en la traza de la Ruta Nacional N° 3 y la cordillera.

Durante el año en curso, el flujo de partidas de capital estuvo fuertemente condicionado por la política de neutralización de la obra pública y el congelamiento presupuestario heredado del ejercicio previo. Con el proyecto enviado para 2027, la asignación de recursos vuelve a poner foco en la infraestructura estratégica y la seguridad vial de los corredores productivos del Golfo San Jorge y la cordillera chubutense.

Proyecciones económicas

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo contempla entre sus variables macroeconómicas un crecimiento del PBI del 4%, un incremento del salario promedio del 25,4% y un índice de inflación anual del 21,1%.

Desde la conducción nacional remarcaron que el articulado sostiene el equilibrio fiscal, proyectando por cuarto año consecutivo un superávit financiero sin que la Argentina se encuentre en cesación de pagos.

Según adelantaron fuentes parlamentarias del oficialismo, el texto ingresado comenzará su discusión técnica en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el diputado Bertie Benegas Lynch, a partir de la semana del 5 de octubre.

La agenda parlamentaria previa en la Cámara de Diputados de la Nación estará enfocada en la discusión sobre el esquema de endeudamiento y la declaración de emergencia en discapacidad.

Expresiones ministeriales

En el marco del Día de la Exportación 2026, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó ante los empresarios el valor del ordenamiento fiscal incluido en el documento legislativo.

El funcionario ratificó que la continuidad del superávit en la línea financiera es la piedra angular del modelo oficial, señalando que la estabilidad macroeconómica alcanzada funciona como el motor principal para fortalecer la capacidad exportadora del país.