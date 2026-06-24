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El intendente Othar Macharashvili participó del acto realizado en el Club Unión San Martín Azcuénaga, donde, enmarcado en el 95° aniversario de la entidad, quedaron oficialmente inauguradas las nuevas instalaciones destinadas a fortalecer su desarrollo deportivo e institucional.

La actividad contó con la presencia del presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el presidente de USMA, Luis Ziadeh; los referentes de la empresa Teccs, Luis Barrientos y Alberto Vázquez; integrantes de la comisión directiva de USMA; y jugadores, socios y familias que forman parte de la vida cotidiana de la institución.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones y compartieron un encuentro con dirigentes y deportistas, destacando el trabajo sostenido que lleva adelante el club para consolidar espacios destinados a la práctica deportiva y al fortalecimiento del sentido de pertenencia de sus socios.

En ese contexto, el intendente Macharashvili felicitó a la comisión directiva y a toda la familia de USMA por el nuevo aniversario de la institución, remarcando la importancia de continuar acompañando a los clubes de barrio, que cumplen un rol fundamental en la formación de niños, jóvenes y adultos.

A su vez, Othar destacó la trayectoria de USMA y el esfuerzo sostenido de quienes construyeron el crecimiento de la institución a lo largo de los años. “Los que tuvimos la suerte de conocer este club de hace tiempo, sabemos del enorme sacrificio que hicieron sus dirigentes para seguir creciendo, incluso hipotecándose para adquirir espacios que hoy disfrutan cientos de chicos. Siempre trabajaron con un objetivo claro: formar personas a través del deporte”, expresó.

Asimismo, remarcó que “el valor central de esta institución son los chicos, los profesores y las familias, que colaboran todos los días para que el club siga avanzando”, al tiempo que reconoció el aporte de dirigentes y colaboradores que, con compromiso y sentido de pertenencia, continúan impulsando nuevas obras y proyectos.

“Desde el Estado municipal venimos acompañando a los clubes hace muchos años porque son espacios que contienen, forman y generan comunidad. Ver a las familias reunidas celebrando estos 95 años demuestra que ese camino vale la pena”, afirmó.

En tanto, Hernán Martínez, recordó los esfuerzos que realizaron históricos dirigentes para impulsar el crecimiento de USMA y destacó el compromiso de quienes hicieron posible el desarrollo de la institución, al indicar que “antes de contar con la cancha de césped sintético que hoy conocemos, hubo dirigentes que asumieron enormes sacrificios para comprar una pequeña cancha que marcó el inicio de un sueño. Ese esfuerzo nos enseñó que se podían construir proyectos propios a partir del trabajo, el compromiso y el amor por el club”.

Del mismo modo, resaltó la importancia del acompañamiento estatal para consolidar ese crecimiento y valoró la decisión política de seguir fortaleciendo a las entidades deportivas de la ciudad. “Hoy formo parte de un gobierno que acompaña al deporte y eso me llena de orgullo, porque sé lo que significa para los clubes contar con el respaldo del Estado. Instituciones como USMA son el reflejo de décadas de trabajo, de familias comprometidas y de dirigentes que dedicaron gran parte de su vida a construir oportunidades para los demás”, afirmó.

Legado y compromiso

El presidente del Club USMA, Luis Ziadeh, agradeció el acompañamiento permanente del Municipio y puso en valor la importancia del “trabajo conjunto que permitió concretar el crecimiento de la institución. Muchas de las cosas que hemos logrado fueron posibles gracias al esfuerzo del club y a un Estado siempre presente. En momentos difíciles nunca nos dejaron solos y, cada vez que necesitamos algo, encontramos respuesta y acompañamiento, por eso estamos contentos con lo logrado”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente de USMA, Fernando Mateff, remarcó el legado de quienes marcaron la historia de la entidad y continúan siendo referentes para las nuevas generaciones, al tiempo que reconoció el compromiso de colaboradores y empresarios que apoyan al club de manera desinteresada.

Finalmente, Mateff destacó el esfuerzo conjunto que permite “concretar este tipo de obras” y resaltó “el compromiso del Municipio de seguir trabajando junto a las entidades deportivas de la ciudad para generar más y mejores oportunidades de desarrollo”.