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Luego del violento asalto a un camión sobre la Ruta Nacional 3, en la zona de Pampa Salamanca, atribuido al denominado “Clan Durán”, el secretario de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, llegó este martes a Comodoro Rivadavia para reconocer el trabajo del binomio de la Sección Canes que permitió desarticular a la banda integrada por un padre y sus hijos, acusada de atacar el transporte de lácteos. En ese marco, el funcionario lanzó fuertes críticas contra el accionar judicial.

“Si nosotros pedimos 36 allanamientos y la fiscalía nos rechaza 15 sin darnos ningún motivo, claramente vamos a ser Rosario, vamos a ser Chicago o vamos a ser peor”, lanzó frente a la prensa local. No obstante, el procedimiento policial fue considerado un importante logro por la rapidez y precisión de las fuerzas intervinientes. En particular, se destacó la tarea de la Sección Canes, donde D’Artagnan, el perro entrenado, siguió el rastro de los sospechosos hasta ubicarlos.

“El perro no miente, no sabe mentir, el perro es objetivo; si sigue un rastro es porque lo percibió”, dijo Iturrioz al resaltar el trabajo del animal y del guía. El responsable de Seguridad provincial sostuvo además que el ataque al camión habría contado con un entregador que aportó datos exactos sobre el dinero que trasladaba la unidad.

También cuestionó la conducta de los acusados, quienes se habrían reído durante la audiencia de control de detención, pese a que una de las víctimas continuaba internada en grave estado. “Demuestra un daltonismo moral claro. No tienen moral alguna. Pero el sistema les hace creer que son impunes; si ellos avizoraran que tendrían una pena de perpetua o de 20 años, no se van a reír tanto”, lamentó.

Ante una consulta por el aumento de la violencia en sectores periféricos y el reciente tiroteo ocurrido en la zona alta del barrio Pietrobelli, responsabilizó por la expansión del mercado ilegal de armas al garantismo judicial y a la continuidad de las ideas del exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.

La Policía de Chubut recuperó el botín de 43 millones luego de un arduo operativo. FOTO: ADN SUR

“La justicia se ha ideologizado, la influencia de Zaffaroni fue nefasta. Practican lo que se denomina el determinismo: que no son ellos malos, sino que la sociedad los lleva a ser malos, y esto no es ninguna excusa”, argumentó. En esa línea, rechazó las explicaciones vinculadas al origen social de los delincuentes y las contrastó con el caso de los propios policías, quienes también provienen de distintos contextos y deciden respetar las normas.

Por último, el funcionario provincial expuso cifras sobre el circuito clandestino de armas en Comodoro Rivadavia. Explicó que existen maniobras de triangulación donde personas sin antecedentes y sin capacidad económica —como familiares de integrantes de bandas— figuran como compradores para acceder al armamento.

“Allanamos el domicilio de una mujer que tenía nueve armas, no sabía tirar y no tenía recursos, cuando para comprar eso te gastás 20 palos mínimamente”, ejemplificó. Iturrioz cerró su intervención con un pedido para que la Justicia aplique las penas más altas previstas para quienes -aseveró- convirtieron el delito en su “modo de vida” y exhiben bienes cuyo origen no pueden justificar.

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