Este miércoles, en un encuentro de la Mesa Multisectorial del Golfo San Jorge, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, brindó detalles sobre la eliminación del 8% de retenciones al crudo convencional. La medida, que representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y las provincias, busca reactivar la producción petrolera en la región y fortalecer la economía local.

El encuentro de la Mesa Multisectorial de este martes, sirvió para que Torres y Macharashvili se refirieran a la quita de las retenciones al petróleo convencional.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó del acto y expresó su respaldo a la iniciativa, resaltando que “estamos juntos anunciando esto y convencidos de que debemos trabajar en forma conjunta para lograr que estos incentivos se reinviertan en la Cuenca, fomentando la producción y la generación de empleos”.

“Reinvertir en nuestra Cuenca para fomentar la producción y sostener el empleo”

Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia

Momentos difíciles para todos

Durante la conferencia, Macharashvili enfatizó la importancia de la medida para la economía local y regional. “Estamos pasando por momentos difíciles, tanto las familias de los trabajadores, las empresas, las pymes, los comercios, pero estoy convencido de que estos logros van a hacer que poco a poco vayamos revirtiendo la situación, ya que todos somos parte de una sociedad y debemos bregar para que salgamos adelante”, afirmó.

El intendente agradeció al gobernador Ignacio Torres y a los gremios por su trabajo conjunto: “Por conseguir que el gobierno Nacional escuche y que podamos llegar hoy a sentir que hemos logrado un paso importante, no solamente por esta baja de retenciones, sino por haber logrado todos juntos cuestiones que nos hemos planteado, que creíamos y creemos que son las correctas para el desarrollo de nuestra Cuenca y de nuestra familia”.

La importancia y beneficios del acuerdo

El gobernador Ignacio Torres resaltó que la eliminación del impuesto representa una inversión de USD 240 millones, la segunda más importante en la historia de la Cuenca del Golfo San Jorge, y subrayó que “este acuerdo nació del compromiso de las provincias de realizar un esfuerzo fiscal a cambio de la promesa nacional de suprimir dichos impuestos, para contrarrestar el declno natural de producción”.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, detalló que “este hito clave beneficiará a todos los chubutenses e inclusive a la industria convencional, no solo en la provincia, sino también en provincias vecinas y a nivel nacional”. Además, resaltó que “se logró revertir un arancel injusto que nos venía perjudicando desde hace más de 8 años y que nos quitaba alrededor de USD 240 millones en inversiones anuales en Chubut”.

Lo que, a su vez, representaba (las retenciones) en materia de regalías “un perjuicio de alrededor de USD 30 millones, que es casi un mes de regalías anualmente”, indicó el funcionario.

El intendente Othar Macharashvili, celebró la quita de retenciones al petróleo convencional del Golfo San Jorge.

Un paso firme hacia la recuperación del sector petrolero

El diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, expresó que “hemos sufrido la crisis más dura de la cuenca en los últimos tiempos y esta ayuda que se consiguió es beneficiosa. Esperamos que se terminen los despidos en la provincia y que esos USD 240 millones que se van a recuperar queden en puestos de trabajo y se transformen en más mano de obra para lograr la estabilidad que teníamos hasta hace poco”.

Finalmente, Othar Macharashvili marcó una visión optimista, reafirmando que “este logro demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos salir adelante y apostar por el crecimiento de nuestra región”.