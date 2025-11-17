Alerta roja por fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut: seguí en vivo las novedades, minuto a minuto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos extremos en Santa Cruz y Chubut con ráfagas que podrían superar los 135 km/h en el norte provincial. Mantenete informado y seguí las actualizaciones informativas oficiales.

15 horas

Servicios Públicos se encuentra realizando distintos abordajes en Río Gallegos

En este momento se encuentran realizando la colocación de un poste caído en Eusebio Ilhero y Néstor Forlon.

14.30 horas

La Provincia activó medidas excepcionales ante las alertas roja, naranja y amarilla que afectan a todo el territorio. Se suspendieron las clases, se restringió la circulación en rutas y se aplicaron protocolos especiales en el sistema de salud para reducir riesgos y garantizar la seguridad de la población.

13 horas

Se registraron decenas de intervenciones en Pico Truncado La provincia se encuentra bajo alerta roja por los fuertes vientos, Bomberos, Policía y Protección Civil trabajan sin descanso ante los cientos de llamados de emergencia que se registran desde las primeras horas del día. Las ráfagas provocan incidentes en distintos sectores, por lo que se solicita a la comunidad extremar las precauciones, evitar la circulación innecesaria y mantenerse informada por los canales oficiales solicitan en la ciudad. Voladuras de techos y desprendimiento de mampostería y caída de árboles se observan durante la jornada. 1 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 2 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 3 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 4 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 5 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 6 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 7 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 8 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE. 9 de 9 | FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE.

12:20 horas

Corte de luz en Caleta Olivia y Puerto Deseado

Desde las oficinas de Protección Civil, el Comité Operativo de Emergencias de Santa Cruz informó que el temporal de viento generó cortes de energía en varias localidades como Caleta Olivia y Puerto Deseado. Personal ya pudo reestablecer el servicio.

12:10 horas

100 intervenciones en Caleta Olivia

Todos los equipos especializados encabezado por la Superintendencia de Bomberos se encuentran resolviendo los distintos requerimientos en la ciudad.

11:45 horas

Reunión de actualización del COE provincial encabezado por el Jefe de Gabinete de Santa Cruz Daniel Alvarez

Se realizó una conferencia de prensa previa para explicar la situación actual que atraviesa la provincia de Santa Cruz ante la alerta meteorológica en todo el territorio. Acompañaron también de distintas instituciones para seguir coordinando acciones en conjunta. Aseguran que se están llevando intervenciones en diversas localidades.

11:30 horas

En una jornada marcada por el viento extremo, la encargada del Servicio Meteorológico Nacional, Nelly Huenchur, confirmó la magnitud del fenómeno en el norte patagónico mediante un dato que encendió las alarmas: “Comodoro Rivadavia acaba de pasar las ráfagas de 155 km/h.”, dijo en dialogo con LU12 AM680.

9.30 horas

Sandra Gordillo de protección civil provincial habló por LU12 AM680 y comentó que a las 6 de la mañana ya se habían realizado 2 intervenciones. Recordó a los vecinos tener cuidado, evitar salir de sus casas si no es indispensable, juntar objetos sueltos en sus patios, comunicarse a los teléfonos indicados y mantenerse informados durante el día.

9 horas

Comenzaron las ráfagas más intensas en distintas partes de la provincia de Santa Cruz

Temprano por la mañana se empezaron a sentir las primeras ráfagas que estaban pronosticadas para este lunes 17 de noviembre. El COE se encuentra activado hace 48 horas y tienen previsto que se vayan incrementando los requerimientos durante las primeras del día y en tanto avance la jornada.

8 horas

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly amanecieron bajo alerta roja por vientos extremos. Las autoridades suspendieron las clases, cerraron bancos y oficinas públicas y restringieron la circulación en rutas por ráfagas que podrían superar los 140 km/h.