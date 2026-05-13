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La ciudad de Comodoro Rivadavia fue escenario este martes de una multitudinaria movilización en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que se replicó en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de la educación pública y el normal funcionamiento de las universidades nacionales.

La concentración comenzó en la sede de la universidad local, ubicada en Km. 4, y avanzó hasta la plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Miles de vecinos y vecinas acompañaron la convocatoria en apoyo a la educación pública, en sintonía con las protestas realizadas de manera simultánea en distintas provincias argentinas.

“Haremos todo lo posible para que todos puedan estudiar y desarrollarse”, sostuvo el jefe comunal.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas; además de integrantes del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales, referentes sindicales y representantes de distintas instituciones locales.

“La sociedad pelea por sus derechos”

Durante la movilización, Macharashvili sostuvo que la marcha “no es partidaria”, sino una manifestación social en defensa de derechos fundamentales vinculados a la educación pública.

“El objetivo es defender a las universidades y su financiamiento, porque sin presupuesto no puede funcionar ningún organismo. Esta marcha no es partidaria como algunos quieren hacerlo ver, sino que se trata de la sociedad peleando por sus derechos”, expresó el jefe comunal.

En esa línea, rechazó las críticas hacia las universidades nacionales y aseguró que las instituciones educativas son auditadas de manera permanente.

“Es una falacia que las universidades no se dejan auditar: todas están controladas y nadie tiene problemas para que esto suceda”, afirmó.

Asimismo, indicó que continuarán impulsando el reclamo por las vías institucionales para exigir el cumplimiento de las leyes vinculadas al financiamiento universitario.

Cientos de personas participaron en la marcha.

“Vamos a seguir presionando, por los canales que corresponden, para que lo que se fijó como ley se cumpla y las universidades puedan funcionar como corresponde. Queremos que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y defina lo que ya fue aprobado por diputados y senadores”, manifestó.

Críticas al gobierno nacional

El intendente también apuntó contra la postura de funcionarios nacionales respecto al financiamiento educativo y pidió abrir instancias de diálogo.

“Tienen que recapacitar y abrir el diálogo. Nosotros defendemos un Estado democrático y la voluntad de la ciudadanía que se expresó a través de sus representantes”, señaló.

Además, remarcó que el reclamo no tiene objetivos políticos desestabilizadores, sino que busca defender derechos adquiridos.

“Nadie pide un golpe ni nada por el estilo, sino respeto por los derechos y la dignidad de los vecinos de todo el país”, agregó.

Uno de los momentos más destacados de su discurso fue cuando respondió a declaraciones vinculadas al costo de la educación universitaria.

“Escuchamos a algunos funcionarios expresarse acerca del costo que implica un egresado universitario. Si la educación es cara, que prueben lo que es la ignorancia, que es mucho más cara para todos los argentinos”, enfatizó.

El mensaje para los jóvenes

En el cierre de sus declaraciones, Macharashvili se dirigió especialmente a los jóvenes estudiantes y expresó preocupación por el desánimo que atraviesan muchos sectores ante la incertidumbre sobre el futuro de las universidades públicas.

“Sabemos que los jóvenes se sienten desalentados por esta situación, pero nosotros los vamos a acompañar y haremos todo lo posible para que todos puedan estudiar y desarrollarse”, sostuvo.

Finalmente, llamó a construir consensos colectivos para sostener la educación pública y el desarrollo regional.

“No hay margen para que cada uno juegue solo: todos debemos ir por el mismo fin, que es el bienestar de nuestra gente y el futuro de la región”, concluyó.