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Este lunes comenzaron las excavaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, Chubut, en el marco de la causa por la desaparición forzada de Iván Torres, ocurrida en octubre de 2003.

La Opinión Austral pudo saber que el procedimiento ya avanzó sobre ocho tumbas y accedió a una foto exclusiva del operativo encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo especializado en investigaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos.

El juez federal Claudio Vázquez encabezó la exhumación en el cementerio de Comodoro Rivadavia.

En cada sepultura recuperaron restos óseos que serán analizados una vez concluidas las tareas de excavación. La principal hipótesis de la causa sostiene que Iván Torres pudo ser enterrado como NN luego de sufrir torturas dentro de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.

La medida fue impulsada por Claudio Marcelo Vázquez, juez federal de Río Gallegos, Santa Cruz, quien resolvió avanzar con diligencias ordenadas dos años atrás por la magistrada Marta Yáñez.

Tal como anticipó este medio, los trabajos se extenderán hasta el jueves y demandarán una inversión cercana a los 22 millones de pesos, financiados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Iván Torres tenía 26 años cuando desapareció en la madrugada del 3 de octubre de 2003.

Además del EAAF, intervienen el secretario penal Lautaro Mazzoletti y personal judicial y técnico especializado en pericias forenses. En esta primera etapa no está prevista la presencia de familiares de la víctima.

Del operativo también forman parte efectivos de Gendarmería Nacional y funcionarios de los juzgados federales de Comodoro Rivadavia y de Caleta Olivia, localidad ubicada en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

El secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, explicó que “durante estos días se realizará la exhumación de dieciséis cuerpos no identificados con el fin de hallar pistas sobre el paradero de Iván Torres”.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 12 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El funcionario indicó que “las tareas son estrictamente operativas, centradas en la localización y análisis de tumbas anónimas”, y recordó que este procedimiento busca brindar transparencia y respuestas legales en un caso de desaparición de larga data.

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