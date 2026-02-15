Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cuidado de los recursos pesqueros en el Mar Argentino requiere de una política activa de parte del Estado nacional que haga foco en la protección de la soberanía y de la riqueza. En esta sintonía, a pirncipios de febrero inició la operación “Mare Nostrum VIII” sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y su área adyacente.

Bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, unidades de superficie y medios aéreos de la Armada Argentina se encuentran desarrollando la nueva operación de vigilancia, control y protección de los espacios marítimos nacionales que se extienden hasta la milla 200.

Prefectura Naval es una de los pilares de los patrullajes oceánicos. FOTO: GOBIERNO

La operatoria incluye el despliegue del patrullero oceánico clase Gowind ARA Storni -perteneciente a la División Patrullado Marítimo- junto con la aeronave P-3C Orion asignada a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, con asiento en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Trelew señaló el diario “El Chubut”.

Estas operaciones tienen como objetivo fortalecer la vigilancia sobre los espacios marítimos de jurisdicción argentina, prevenir la pesca ilegal y resguardar los recursos naturales, combinando la presencia permanente de unidades de superficie con el alcance estratégico que aportan los medios aéreos de exploración y patrulla, ampliando la capacidad de detección, identificación y seguimiento de actividades en el mar.

La operación de patrullaje inició en la Base Naval Mar del Plata con la puesta en marcha del patrullero oceánico ARA “Storni”, dependiente de la División Patrullado Marítimo.

“Al igual que en las anteriores operaciones Mare Nostrum, los medios navales y aéreos se encuentran bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, informó el Estado nacional.

Al patrullaje oceánico se “sumó un inspector de Pesca de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y personal de la Agrupación Buzos Tácticos que completa la dotación de Visita, Registro y Captura (VRC)”.

“A través de la ejecución de la operación Mare Nostrum VIII, la República Argentina reafirma su compromiso permanente con la defensa de los intereses soberanos en el mar, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Defensa Nacional mediante acciones sostenidas de disuasión, control y alerta estratégica en las aguas jurisdiccionales del país”.

La operación “Mare Nostrum VIII” finalizará con el arribo de la unidad naval al muelle militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” de la Base Naval Ushuaia, donde permanecerá como buque de estación.

La operación tiene como objetivo principal vigilar, controlar y proteger los espacios marítimos argentinos y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) Argentina profundiza el control sobre la pesca ilegal.

Asimismo, La Opinión Austral confirmó que entró en vigencia la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca que “estandariza los criterios de detección temprana de actividades compatibles con la pesca ilegal, realizadas por buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina“.

La “normativa refuerza la estrategia de control que la Prefectura Naval Argentina viene desplegando en los espacios marítimos jurisdiccionales, fortaleciendo las actuaciones administrativas y el eventual proceso sancionatorio frente a conductas detectadas”, se indicó.