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La comunidad de la zona de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, atraviesa horas de tristeza y preocupación tras conocerse el fallecimiento de Olga Argentina Peñaloza, una vecina muy querida de la zona, que vivía sola y atravesaba una delicada situación de abandono.

El miércoles 12 de agosto, un vecino advirtió que hacía varios días no veía a Olga y dio aviso a la Policía de Chubut. Personal de la Seccional Mosconi se acercó hasta la vivienda ubicada sobre la calle Frey Emilio al 547 y constató el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo con las primeras actuaciones, no se encontraron indicios de violencia ni elementos que hicieran presumir un hecho delictivo. La mujer padecía enfermedades previas y, según la constatación médica, murió por causas naturales.

Más allá de la conmoción por su partida, la situación dejó al descubierto una problemática que requiere atención inmediata. Se trata de una gran cantidad de gatos que eran alimentados y resguardados por Olga que quedaron solos, sin comida ni protección.

El pedido de colaboración de vecinos.

Vecinos y proteccionistas iniciaron una campaña solidaria bajo el pedido “Los gatitos de Olga nos necesitan”, con el objetivo de garantizar la supervivencia de los animales y encontrar soluciones para cada uno de ellos.

En ese marco, solicitaron la colaboración de la comunidad con:

– Alimento balanceado y agua.

– Mantas, refugios, transportadoras y otros elementos.

– Hogares de tránsito y adopciones responsables.

– Espacios seguros en chacras, granjas u hogares adecuados para los gatos que no puedan convivir en una casa.

– Atención veterinaria y castraciones.

– Difusión de la campaña para sumar voluntarios y organizaciones animalistas.

Quienes conocieron a Olga la recuerdan como una mujer respetuosa, noble y solidaria con los animales. A pesar de sus propias carencias, destinaba sus recursos a alimentar y cuidar a los felinos que llegaban a su casa.

Ahora, vecinos de Comodoro Rivadavia buscan continuar ese gesto y evitar que los animales queden completamente desamparados. “Ayudar a los gatos de Olga es también una manera de honrar la dedicación que ella les brindó durante tantos años”, sostuvieron en redes sociales.