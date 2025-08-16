Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza, el partido liderado por el presidente de la Nación Javier Milei, confirmó sus listas de candidatos a diputados nacionales y para el Consejo de la Magistratura en Chubut de cara a las elecciones de octubre de 2025.

La nómina, fruto del consenso entre la mesa política nacional conducida por Karina Milei y la dirigencia provincial encabezada por César Treffinger, estará encabezada por la abogada Maira Frías, actual titular de la oficina de Anses en Comodoro Rivadavia. El segundo lugar lo ocupa el abogado Julián Moreira, de Trelew, mientras que como suplentes fueron designados la contadora Silvina Florentino y Leandro Ruata, ambos de Puerto Madryn.

Maira Frías junto a Cesar Treffinger en la apertura de una sede en Comodoro Rivadavia.

En paralelo, LLA presentó candidatos al Consejo de la Magistratura: Por la circunscripción Trelew: Facundo Lazzaro (titular) y Anselmo Fleitas (suplente). Por la circunscripción Esquel: Cristian Ortiz (titular) y Esteban Blanco (suplente).

Quién es Maira Frías

Maira Raquel Frías tiene de 38 años es abogada especializada en Derecho Sucesorio, oriunda de Chaco y radicada en Comodoro Rivadavia desde hace más de una década. Está casada, tiene una hija y profesa la fe cristiana evangélica.

Tras recibirse en la Universidad Nacional del Nordeste en 2010, trabajó en distintos estudios jurídicos de renombre en la Patagonia y desde 2018 ejerce con su propio estudio. Además, integra la comisión directiva del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia.

En el plano político, Frías tiene un recorrido previo. En 2019 fue candidata a vicegobernadora por el Partido Independiente de Chubut (PICH) junto a Carlos Wohn, fórmula que obtuvo apenas el 1,68% de los votos. Dos años más tarde, encabezó la lista a diputada nacional por el mismo espacio y alcanzó el 15,1% de los sufragios, quedando, lejos, en tercer lugar detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, los dos espacios que alcanzaron las bancas de Ana Clara Romero y María Eugenia Alianiello. En 2023, fue candidata a vice intendenta de Comodoro Rivadavia acompañando a Omar Lattanzio, quien resultó en tercer lugar con el 10,2% de los votos.

El respaldo de Milei y Treffinger

Con su designación como primera candidata a diputada nacional por Chubut, Maira Frías se convirtió en la apuesta de Javier Milei y César Treffinger para consolidar el espacio libertario en la provincia. Desde el partido remarcaron que la lista “representa a ciudadanos comprometidos con el cambio profundo, alejados de la casta política tradicional”.

“La Libertad Avanza defenderá las ideas de la libertad en cada espacio político institucional, respaldando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei, elegido por el 59% de los chubutenses en la última elección nacional. Confiamos en que el pueblo de Chubut volverá a ratificar su apoyo y otorgará más diputados al Congreso para profundizar el plan de gobierno”, señalaron desde la conducción partidaria.

“Con ustedes los candidatos a Diputados Nacionales de Javier Milei en Chubut”, dijo Cesar Treffinger, presidente del partido en la provincia.

En el lanzamiento de campaña, el partido del presidente fue contundente al marcar la disputa electoral: “En 2025 se elige entre dos modelos de país: el decadente y nefasto pasado o el presente y próspero futuro de los argentinos. Es kirchnerismo o libertad. Fin”.

Con la candidatura de Maira Frías, La Libertad Avanza busca capitalizar el fuerte respaldo que Milei obtuvo en Chubut en las elecciones nacionales de 2023 y 2025, y sumar representantes en el Congreso para reforzar la bancada oficialista.