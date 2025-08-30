Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Especialistas están en estado de alerta por la reaparición de tucura en la meseta chubutense en agosto porque estos insectos pueden causar graves daños a la vegetación cuando sus poblaciones son elevadas. Para evitar daños significativos en la producción agropecuaria se esta monitoreando con drones.

Ignacio Lataulade, asesor técnico de Estancia el Cronometro, ubicada en la ruta provincial 34, confirmó que pudieron constatar la presencia de la tucura el 19 de agosto en la sección entre Tecka y Gobernador Costa. Ya realizaron vuelos con drones para el análisis y posibles gestiones de control por el riesgo de plaga. Si bien el año pasado no hubo registros de tucuras, este 2025 se esperaba su aparición.

En enero de este año, Valeria Fernández Arhex, investigadora independiente de CONICET, había anticipado al suplemento Santa Cruz Produce la Opinión Austral, que la tucura sapo tiene un ciclo anual de vida, pero que cada tres años hace un estallido poblacional. En Santa Cruz tocó en 2024/25, mientras que en Río Negro y Chubut se espera el estallido para 2025/26. En un año común hay 5 tucuras por metro cuadrado, cuando hay estallidos poblacionales la densidad es 70 a 150 o más por metro cuadrado. “Aún no se sabe por qué se dan los estallidos poblacionales, se está estudiando, pero es complicado”, reconoció la especialista.

Meseta chubutense en alerta por la reaparición masiva de la tucura.

Control con drones del comportamiento de la tucura

El ingeniero Ignacio Lataulade, junto con personal del SENASA, realizó un reconocimiento del área y confirmó que los huevos eclosionaron. Las tucuras se encuentran en su primer estadio de ninfas, agrupadas en “colchones”, aún sin el comportamiento voraz de los estadios más avanzados. Lataulade enfatizó la importancia de actuar de manera temprana para evitar que se expandan en “bandas” y causen un impacto masivo.

Aunque no hay un plan definido a gran escala para toda la región, la idea es realizar una prueba con drones en los próximos 12 días, utilizando un producto como la Ivermectina para un control preciso.

¿Qué es la tucura sapo?

La tucura sapo es un insecto herbívoro endémico de la Patagonia (principalmente Chubut y Santa Cruz, también en Río Negro y Neuquén). A diferencia de otras tucuras carece de alas (es áptera) por lo que se traslada caminando o saltando. Pueden medir hasta 5 centímetros de largo. “Durante los meses más fríos están bajo tierra como huevo, pero cuando llega la primavera, emerge en forma de ninfa que avanza su desarrollo hasta convertirse en adulta. A partir de ese momento, se alimentan de distintas especies de plantas de la estepa patagónica reduciendo la capacidad forrajera de los cuadros, afectando tanto a los campos naturales como a los cultivos y causando pérdidas económicas”, informaron fuentes oficiales.