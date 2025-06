En exclusiva con La Opinión Austral, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dialogó tras el acto de inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia. Destacó la importancia de que el Poder Judicial sea cercano a la ciudadanía y llamó a una “gran autocrítica” institucional.

El histórico edificio, cuya obra comenzó a proyectarse en 2004 y que hoy finalmente abre sus puertas, fue escenario de un evento encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y acompañado por el intendente Othar Macharashvili, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Javier Raidan y autoridades judiciales provinciales y nacionales.

“En la Patagonia se juega una buena parte del futuro del país”, aseguró Lorenzetti durante el acto de inauguración de la Ciudad Judicial.

Lorenzetti visitó por primera vez el edificio este jueves, y valoró su magnitud y proyección: “Me parece una obra extraordinariamente importante porque es muy amplio, para el Poder Judicial es un enorme avance”, expresó a La Opinión Austral.

Sin embargo, el juez advirtió que la infraestructura por sí sola no basta, y señaló que “la idea de una ciudad judicial no debe dar la impresión de que es una ciudad cerrada, sino abierta a la población. El Poder Judicial tiene que brindar un servicio”.

Frente a un escenario de creciente desconfianza institucional, el magistrado puso el foco en el rol de la justicia como garante de derechos y afirmó que es un momento difícil porque en “pleno siglo XXI estamos viendo una enorme desconexión entre las instituciones y la sociedad”. En este sentido, remarcó que estos sitios deben ser para que las personas encuentren la protección de sus derechos, su seguridad, su expectativa de vida, luchar contra la discriminación y proteger el ambiente. Tenemos que hacer una gran autocrítica y mejorar”.

Presencia federal en la Patagonia

Durante su gestión como presidente de la Corte Suprema (2007–2018), Lorenzetti impulsó temas clave como salud y medioambiente. Hoy, su participación en el acto en Comodoro Rivadavia responde, según afirmó, a una visión federal del Poder Judicial: “Traigo aquí la voz de la Corte Suprema, que es una institución federal, no de Buenos Aires. Yo soy del interior del país, y cuando hay algo importante en el interior, hay que estar”.

Además, destacó la relevancia estratégica de la Patagonia: “Ya he venido aquí a la Patagonia. De hecho, hace muy poco estuve en Rawson. Creo que la Patagonia hoy es un donde se juega una buena parte del futuro porque hay aquí una gran parte de la energía que va a movilizar el país y del turismo, uno de los lugares más bonitos que tiene la Argentina. Hoy la Patagonia es una marca no solo nacional, sino internacional en turismo.

“A mí me parece que es importante que a hagamos conocer la riqueza que hay en nuestro país, no solo de los recursos naturales, sino de la gente. Porque aquí también hay mucho esfuerzo, hay muchos soñadores, hay gente que se ha esforzado muchísimo por lograr un futuro. Es un gran ejemplo. Cada región tiene una identidad, la Patagonia la tiene y esta provincia, en particular, tiene una identidad de la que tienen que estar orgullosos”.

Javier Raidan, Ricardo Lorenzetti, Susana Medina, Gustavo Menna, Nacho Torres y Othar Macharashvili. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sobre Cristina Kirchner

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y las condiciones bajo las cuales cumple su condena, Lorenzetti fue tajante: “No puedo opinar sobre casos. Está judicializado, y además me lo prohíbe la ley. Así que no puedo legalmente opinar sobre eso”.

¿Hay justicia en la Argentina?

En relación al funcionamiento del sistema judicial, Lorenzetti reconoció falencias estructurales, pero defendió el trabajo de quienes lo integran: “La justicia es una aspiración general. Hoy el Poder Judicial tiene muchos problemas: faltan jueces, infraestructura, tecnología. Pero está integrado por mucha gente que hace un gran esfuerzo”.

Y concluyó: “No se puede generalizar. Hay mucho para mejorar, pero también hay jueces, juezas y empleados que intentan proteger los derechos. En eso, el Poder Judicial busca acercarse lo más posible a la justicia”.

Regreso a Chubut y compromiso con la descentralización

Esta no fue la primera visita reciente de Lorenzetti a la provincia. En septiembre de 2024, encabezó en Trelew el 1° Encuentro de Innovación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, junto al gobernador Torres y autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que conmemoraba los 30 años de su carrera de abogacía.

En aquella oportunidad, ofreció una clase magistral y recibió el reconocimiento como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

En septiembre, Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la sede Trelew de la UNPSJB, con motivo de la conmemoración de los 30 años de la carrera de abogacía y el quincuagésimo aniversario de la Alta Casa de Estudios.

Además, participó en una conferencia sobre tecnología, justicia y ambiente en Puerto Madryn, donde advirtió que “la mayoría de los litigios que afectan a las personas pasan por las justicias provinciales. Es crucial fortalecer ese vínculo”.

“Debemos descentralizar la Justicia. Las justicias provinciales están incluso más adelantadas que la federal. Hay que cambiar la visión centralista del país”, apuntó.

Durante su exposición en Madryn, también introdujo conceptos clave como la justicia predictiva y el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, destacando la necesidad de implementar “tecnologías accesibles para mejorar la vida de los ciudadanos”.

Ambientalismo, tecnología y democracia

Su mirada de futuro no es nueva. Ya en marzo de 2023, Lorenzetti presentó en Ushuaia su proyecto “El nuevo enemigo: el colapso ambiental”, donde advirtió sobre las consecuencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En esa ocasión, también presentó “Terra”, una plataforma de inteligencia artificial para el activismo ambiental. “Estamos al final de un ciclo que no solo afecta a la naturaleza, sino también a la gobernabilidad política y económica”, afirmó entonces.​