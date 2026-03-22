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La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informó la emisión de una alerta amarilla por vientos y lluvias para este lunes 23 de marzo de 2026 en toda la provincia de Santa Cruz.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde y noche del lunes, toda Santa Cruz será afectada por intensos vientos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Las zonas alcanzadas por este fenómeno incluyen los departamentos de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Deseado, Magallanes, Lago Buenos Aires y Río Chico.

El alerta por vientos también rige para el oeste y centro de Chubut, mientras que el este de esa provincia queda excluido del fenómeno.

El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y posible interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Alerta por lluvias en el sudoeste

Además, se emitió una alerta amarilla por lluvias para la tarde del lunes en el sudoeste de la provincia, específicamente en la Cordillera de Güer Aike y Cordillera de Lago Argentino.

En estas áreas se esperan precipitaciones acumuladas entre 10 y 30 mm, con posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual.

No se descarta que en zonas de meseta las precipitaciones se presenten como una mezcla de lluvia y nieve, lo que podría generar condiciones adversas para la circulación.

Asimismo, el alerta también alcanza a la provincia de Tierra del Fuego, donde se prevén condiciones similares durante la jornada.

Recomendaciones ante el alerta

Desde Protección Civil se solicita a la población:

Evitar actividades al aire libre durante los picos de viento

Asegurar objetos que puedan volarse

Circular con precaución en rutas y caminos

Mantenerse informado a través de los canales oficiales

Teléfono de emergencias

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse de inmediato al 103.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima y recomiendan mantenerse atentos a nuevas actualizaciones.