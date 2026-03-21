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En el marco del proceso de reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, entregó las primeras seis viviendas a familias damnificadas por el incendio registrado en enero en la región, una de las zonas más afectadas por el siniestro.

Durante la recorrida por Epuyén y El Hoyo, el mandatario destacó que “es muy emocionante haber cumplido con la palabra de que, antes del invierno, las familias iban a poder volver a tener su casa” y valoró que “los tiempos de obra no solo se están cumpliendo, sino que incluso se adelantaron respecto a lo previsto inicialmente”.

“Demostramos que la palabra vale, y que las familias que perdieron todo están pudiendo reconstruir sus vidas, con la premisa de que los compromisos se cumplen con hechos”, expresó.

Torres entregó las llaves a familias afectadas por el fuego en la Comarca Andina.

El plan contempla la construcción de un total de 70 viviendas: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial superior a los $3.300 millones. Las unidades cuentan con servicios esenciales de agua, electricidad y gas, y son edificadas con materiales ignífugos, lo que permitirá brindar mayor seguridad ante eventuales siniestros.

Participaron de las actividades la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los intendentes de Epuyén, José Contreras; de El Hoyo, César Salamín; de El Maitén, Oscar Currilén; de Esquel, Matías Taccetta; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann, Karina Otero y Jacqueline Caminoa.

“Priorizar el trabajo local“

Torres recordó que, al inicio del proceso licitatorio, “existía la posibilidad de contratar una empresa externa que garantizaba los plazos, pero con la condición de traer su propia mano de obra”, y remarcó que “junto a los intendentes decidimos priorizar el trabajo local, porque hay gente capacitada, comprometida y con vocación de servicio”.

“Además de cumplir en tiempo y forma, estas obras generan empleo y movilizan la economía de la región”, señaló.

En ese sentido, destacó que “el ritmo de ejecución incluso se adelantó respecto a los plazos originales, lo que nos permite garantizar que todas las viviendas estarán finalizadas antes del invierno”.

El mandatario acompañó la entrega de casas a vecinos afectados por el incendio.

Asimismo, anticipó que el esquema de construcción próximamente se extenderá a un plan más amplio de 450 viviendas destinadas a personal de salud, docentes y efectivos policiales, en articulación con los municipios, que aportarán lotes con servicios.

“Queremos que este sistema no sea algo excepcional, sino que se convierta en una política de Estado sostenida en el tiempo, que permita dar respuestas concretas al déficit habitacional en toda la provincia”, sostuvo.

¿Cómo son las viviendas?

Las viviendas que se construyen en ambas localidades están diseñadas con materiales ignífugos, lo que permite reducir riesgos ante futuros incendios y mejorar las condiciones de seguridad para las familias.

Familias de Epuyén y El Hoyo ya cuentan con nuevas viviendas.

“Esta es una primera etapa, pero más allá de la felicidad de las familias que hoy recibieron sus llaves, rápidamente vamos a poder celebrar que cada uno de los vecinos damnificados tenga su casa antes del invierno”, concluyó Torres, remarcando que “cuando hay decisión política y trabajo conjunto, las respuestas llegan y las obras se concretan”.

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