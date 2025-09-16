Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El actor y director estadounidense Robert Redford, fundador del Festival de Cine de Sundance, murió este martes en su residencia de Utah a los 89 años. Su partida reavivó clásicos que protagonizó, como El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976), Memorias de África (1985) y Dos hombres y un destino (1969). Esta última lo convirtió en Sundance Kid, junto a Paul Newman como Butch Cassidy, dos célebres forajidos del Lejano Oeste que integraron la banda The Wild Bunch, recordada por asaltos a bancos y trenes en Estados Unidos.

La banda de asaltantes Wild Bunch, con Sundance Kid sentado a la izquierda y Butch Cassidy sentado a la derecha de la imagen.

La huida hacia la Patagonia

El western de George Roy Hill, estrenado en 1969, fue distinguido con 4 premios Óscar, 9 BAFTA, un Globo de Oro, un Grammy, 5 Laurel de Oro, un galardón del Writers Guild of America y otro de la ASCAP. Además, integra el AFI’s 10 Top 10 en la categoría “Western”. Su icónica canción “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, interpretada por B. J. Thomas y compuesta por Burt Bacharach con letra de Hal David, recibió el Óscar y el ASCAP. A partir de 2003, la película forma parte del National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La historia narra cómo un grupo de pistoleros asaltaba bancos en Wyoming y el tren de la Union Pacific. El carismático Butch Cassidy (Newman) lideraba la banda, mientras que Sundance Kid (Redford) era su inseparable socio. Tras un atraco frustrado, los fugitivos huyen con Etta Place (Katharine Ross), pareja de Sundance, hasta refugiarse en Bolivia.

Butch Cassidy and the Sundance Kid, también llamado Dos hombres y un destino, es un western crepuscular estadounidense de 1969 protagonizado por por Paul Newman y Robert Redford.

Sin embargo, la ficción difiere de la realidad. Butch Cassidy —cuyo verdadero nombre era Robert Leroy Parker— y Harry Alonzo Longabaugh, alias Sundance Kid, junto a Etta Place, viajaron en 1901 desde Nueva York hacia Buenos Aires. Luego se establecieron en Cholila, Chubut, donde vivieron como aparentes ciudadanos respetables bajo identidades falsas hasta 1905. Allí eran conocidos como Santiago Ryan, Enrique Place y su esposa Ethel.

La pequeña cabaña de madera que habitaron en Cholila aún sobrevive como testimonio de aquella época. Antes de instalarse en la cordillera, habían permanecido un tiempo en Buenos Aires. El viaje al sur contó con recomendaciones de los hermanos Ralph y George Newbery, vicecónsules honorarios de Estados Unidos, interesados en promover una colonia norteamericana en tierras fiscales ofrecidas por el gobierno argentino. Desde Cipolletti continuaron a caballo hasta su nuevo refugio.

Vivos o muertos: los avisos de buscados del dúo de delincuentes.

Robo en Río Gallegos

El 14 de febrero de 1905 ocurrió un asalto al banco de Londres y Tarapacá en Río Gallegos, Santa Cruz, por un botín de 100.000 dólares. Si bien nunca fueron identificados con certeza, las sospechas recayeron en Cassidy y Kid. El gobernador de Chubut, Julio Lezana, ordenó detenerlos, pero un comisario amigo les advirtió a tiempo. Vendieron la estancia y escaparon a Chile en busca de seguridad.

Sundance Kid y Etta Place.

Existen distintas versiones acerca de su final. Algunos relatos aseguran que Etta Place regresó a Estados Unidos, mientras que Cassidy adoptó el nombre de Santiago Maxwell y trabajó en una mina en Bolivia. En 1908, ambos forajidos fueron rodeados en San Vicente tras un robo a un correo minero. Un tiroteo terminó con sus vidas, aunque peritajes posteriores sugirieron que se quitaron la vida antes de ser capturados.

No obstante, hay quienes sostienen que Cassidy logró regresar en secreto a su país natal y que Sundance Kid también habría sobrevivido, falleciendo recién en 1937. El misterio persiste más de un siglo después, alimentando la leyenda de dos de los fugitivos más famosos de la historia.

