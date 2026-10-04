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La muerte de “Pampa“, un caballo de casi cinco años que era conocido por vecinos de la zona norte de Comodoro Rivadavia, provocó conmoción y repudio. Su cuidador, Alan, lo buscó después de notar su ausencia y finalmente encontró al animal faenado en un zanjón cercano al cartódromo de Kilómetro 11.

El caso fue denunciado ante la Policía y quedó en manos de la Justicia. Mientras se analizan cámaras de videovigilancia de la zona aeroportuaria para intentar identificar a los responsables, Alan compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida.

“Hoy te despido con el corazón roto y un dolor que no me cabe en el pecho”, escribió. También expresó su impotencia ante la forma en que murió el caballo y pidió perdón por no haber podido protegerlo.

En el mensaje, Alan recordó el vínculo que tenía con Pampa y los momentos compartidos. “Tu vida no se define por la forma en que terminó, sino por todo el amor que compartimos”, sostuvo. Lo describió como un animal leal y cariñoso, cuya presencia, dijo, acompañó a su familia.

La despedida concluyó con una frase que conmovió a quienes conocían al equino: “Vuela alto, hijo mío. Ya no hay dolor, ni miedo, ni maldad que pueda alcanzarte. Ahora sos libre”.

El hallazgo y el pedido de la Fiscalía

“Pampa” permanecía habitualmente en un descampado perteneciente a la Fuerza Aérea, cerca de una antena y de la pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Según contó su tutor, Alan, el caballo era cuidado por su familia, tenía la documentación correspondiente y era conocido en el sector.

El viernes 25 de septiembre, al advertir que el animal ya no estaba en el lugar donde solía permanecer, Alan salió a buscarlo. En el terreno encontró huellas del caballo y otras pisadas que atribuyó a personas que podrían haber intervenido en su traslado. El rastro lo condujo hasta un zanjón junto al kartódromo, donde encontró al equino muerto y con parte del cuerpo faltante.

Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar. También se revisaron cámaras de seguridad de la zona. La denuncia formal fue radicada el sábado, una vez reunida la documentación del caballo.

Tras el caso, el Ministerio Público Fiscal pidió a los vecinos que informen cualquier situación que pueda aportar datos a una investigación: por ejemplo, si observan a personas capturando o trasladando caballos, escuchan disparos en lugares donde hay animales, encuentran restos de equinos o conocen posibles sitios de faenamiento clandestino.

Las denuncias pueden realizarse en la comisaría más cercana o ante el Ministerio Público Fiscal. Desde el organismo señalaron que es útil aportar el lugar, la fecha y el horario, así como datos sobre vehículos o personas involucradas. También aclararon que no hace falta contar con toda la información: un dato puede servir para iniciar una investigación.