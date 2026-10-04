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El próximo 11 de octubre se cumplirá un año de la desaparición de la pareja de jubilados Juana Inés Morales(69) y Pedro Alberto Kreder (79) en la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Las personas habían emprendido un viaje hacia Camarones y, a mitad de camino, sus allegados les perdieron el rastro.

Desde entonces, sus familiares atraviesan una espera marcada por la incertidumbre. No volvieron a tener contacto con la pareja y las principales pistas surgidas durante la investigación no permitieron establecer qué ocurrió después de que ambos emprendieran el viaje.

Un viaje y la desaparición

La pareja de jubilados salió del barrio Caleta Córdova a bordo de una camioneta Toyota Hilux con cúpula, color champagne, propiedad de Pedro. Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo registraron el vehículo rumbo al norte a las 9:50. Tres minutos después, a las 9:53, los teléfonos celulares de ambos tuvieron su última conexión en las antenas de esa misma zona. Desde entonces, no se registraron nuevas llamadas ni actividad en sus dispositivos.

Efectivos de la Policía de Chubut organizando las tareas de búsqueda.

Seis días más tarde, el viernes 17 de octubre, la Policía localizó la camioneta en el paraje Zanjón de Visser, dentro del área natural protegida de Rocas Coloradas. El vehículo estaba encajado y enterrado en un terreno arcilloso de difícil acceso, lo que llamó aún más la atención de los investigadores.

Las primeras pericias determinaron que la camioneta estaba cerrada con llave y que las pertenencias de la pareja seguían en su interior. Había comida —pan y agua—, elementos de camping, reposeras y la conservadora que llevaban. No se detectaron faltantes, por lo que, en principio, se descartó que hubieran sido víctimas de un saqueo.

En el exterior del vehículo, además, se observaron marcas compatibles con intentos de maniobra para sacarlo del barro antes de que quedara abandonado.

Las tareas de búsqueda

La búsqueda oficial se activó el lunes 13 de octubre de 2025, después de que sus familiares denunciaran que la pareja no había llegado a Camarones y que no respondía las llamadas. La División Búsqueda de Personas de la Policía de Chubut, bajo la órbita de las autoridades provinciales y del Ministerio de Seguridad y Justicia, organizó entonces un operativo de emergencia.

Fuerza de seguridad y voluntarios durante la búsqueda de la pareja.

En una primera etapa, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la Toyota Hilux. Revisaron las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y establecieron que la camioneta había ingresado a la zona norte y cruzado el barrio Caleta Córdova durante la mañana del sábado 11 de octubre.

A su vez, los informes de las compañías telefónicas indicaron que los celulares de ambos registraron señal por última vez en ese sector, a las 9:53. Con esos datos, el área de búsqueda se concentró en la Ruta Provincial Nº 1 y los accesos hacia la costa norte.

El hallazgo de la camioneta el viernes 17 de octubre, en el paraje Zanjón de Visser, dentro del área de Rocas Coloradas, modificó el despliegue. A partir de entonces se realizaron rastrillajes terrestres, aéreos y costeros en un terreno de difícil acceso, con suelo arcilloso, vegetación espinosa y escasa o nula señal de comunicación.

En tierra participaron efectivos de la Policía Montada, Bomberos voluntarios y personal de la División Canes de Bahía Blanca. Los perros trabajaron en condiciones de viento intenso para buscar rastros. Uno de los recorridos siguió el curso de un arroyo hacia el que apuntaba la camioneta, ante la hipótesis de que la pareja hubiera caminado en busca de agua.

Juana y Pedro, la pareja de jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

También se inspeccionaron grietas, sumideros y cañadones profundos. Personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y rescatistas utilizaron cuerdas para descender en esos sectores y revisar la posibilidad de que los jubilados hubieran sufrido una caída o un accidente.

Por la cercanía con Playa Ber y con cañadones que desembocan en el mar, la búsqueda también se extendió a la costa. Buzos tácticos y personal de Prefectura Naval revisaron restingas, la línea costera y la desembocadura, con recorridos organizados en cuadrículas. Pese al despliegue, los primeros rastrillajes no permitieron hallar rastros firmes, prendas ni indicios biológicos que determinaran hacia dónde se dirigieron Juana y Pedro después de dejar la camioneta.

Las hipótesis de la Justicia

Una de las primeras líneas consideró que los jubilados pudieron haber quedado varados y descendido de la camioneta para buscar ayuda. Las características del terreno llevaron a revisar la posibilidad de que se hubieran desorientado, sufrido un accidente o caído en grietas, sumideros o cañadones de la zona. En los rastrillajes iniciales, una cuadrilla siguió el curso de un arroyo cercano, bajo la hipótesis de que pudieron haberse dirigido allí en busca de agua.

También se investigó si la pareja pudo haber llegado hasta la costa y haber sido arrastrada por el mar. Esa posibilidad motivó búsquedas con buzos y personal de Prefectura Naval en distintos sectores del litoral. Según la información aportada, esos operativos, que abarcaron más de 200 kilómetros de costa, no encontraron prendas ni otros indicios que permitieran confirmar esa hipótesis.

Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) están desaparecidos cuando salieron desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, en Chubut.

La intervención de terceras personas tampoco fue descartada. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló públicamente que no se podía excluir la posibilidad de un hecho delictivo con un desenlace fatal. La camioneta estaba cerrada y conservaba las pertenencias de la pareja, por lo que, en principio, no se habría tratado de un robo convencional.

La familia, por su parte, planteó dudas sobre cómo llegó la Hilux hasta ese sector. El nieto de Pedro sostuvo que no creía que su abuelo hubiera conducido hasta un terreno de esas características. Esa observación abrió la posibilidad de que otra persona hubiera llevado el vehículo hasta el lugar para desviar la investigación, aunque esa alternativa no fue confirmada.

La hipótesis de una desaparición voluntaria también habría sido considerada al comienzo, pero, según la información compartida, los investigadores le restaron fuerza porque la pareja dejó atrás documentos, ahorros, medicamentos y sus medios habituales de contacto con familiares.

Operativos en marcha para encontrar a Pedro Kreder y Juana Morales cerca de Comodoro Rivadavia.

Así, las líneas de investigación abarcaron desde un accidente en un terreno hostil hasta la posible intervención de terceros. Ninguna de ellas, según los datos disponibles, permitió determinar hacia dónde se dirigieron Morales y Kreder después de abandonar la camioneta.

El estado de la causa

A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, todavía no hay una explicación confirmada sobre qué ocurrió después de que la pareja dejó su camioneta en el paraje Zanjón de Visser.

El último balance público que pude verificar, difundido el 28 de febrero de 2026, indicaba que los llamados aumentaron después de que se ofreciera una recompensa de $10 millones —$5 millones por cada uno—, pero que ninguno había permitido avanzar en la investigación. En ese momento, la hija de Pedro afirmó que no se habían encontrado prendas ni objetos personales de la pareja.

Juana y Pedro, la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia.

Los teléfonos celulares continúan entre los interrogantes del caso: ambos registraron su última señal en la zona de Caleta Córdova a las 9:53 del sábado 11 de octubre de 2025, y desde entonces no se reportó actividad en los dispositivos. Ese dato permitió delimitar el área inicial de búsqueda, pero no esclareció qué pasó luego.

Las hipótesis de un accidente, una desorientación o la intervención de terceras personas no han podido confirmarse con los elementos disponibles. Tampoco se informó el hallazgo de la pareja. Por eso, la búsqueda de su paradero continúa sin una pista firme que permita reconstruir sus últimos movimientos.