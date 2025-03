Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la entrega de las llaves de viviendas a 32 familias de Rawson, llamó a “continuar defendiendo, como chubutenses, aquello que es nuestro y que hoy el Gobierno Nacional nos está arrebatando con el cobro de impuestos que luego no cumplen su objetivo, por lo cual tenemos, por ejemplo, rutas nacionales destruidas en la provincia”.

Torres remarcó que “en un año, pudimos entregar la primera etapa y finalizar la segunda, cumpliendo con estas familias y esperando cumplir con muchas más”. En ese punto enfatizó que “vamos a hacer el pedido formal para el traspaso del Pro.Cre.Ar en la provincia, y que ello nos permita darle una solución a todos los chubutenses que han sido estafados y que hoy, con sus impuestos, están financiando programas nacionales que les han quitado“.

Participaron del acto el intendente local, Damián Biss; los ministros de Economía, Andrés Meiszner, y de Producción, Laura Mirantes; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada; el titular de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; funcionarios del gabinete provincial, diputados provinciales, concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

“Hablamos de derechos”

En su discurso, Torres celebró que “después de tanto tiempo, en algunos casos más de una década, en apenas un año, el sueño de contar con la propia vivienda se convirtió en una realidad“. Y marcó: “Nos tocó gobernar en este contexto inédito, donde muchos de los impuestos que pagamos todos los chubutenses, que tienen una asignación específica, es decir un fin determinado para cada tributo, hoy los sigue cobrando el Gobierno Nacional y no ejecuta un solo peso“.

Estafa

Torres recordó que “judicializamos la situación de las rutas nacionales, que están hechas un desastre; y muchos tal vez no lo saben, pero si el Gobierno provincial interviene en una ruta nacional, sin que se haga el traspaso efectivo, eso es malversación de fondos, es ilegal”.

“Logramos absorber la obra de la Ruta 3 Trelew-Madryn, que es la que más vidas se cobró en los últimos años, y ahora estamos solicitando también la Ruta Nacional 40, pero no podemos dejar de decir que todos esos impuestos que se están cobrando, no se están ejecutando“.

Y en ese punto fue determinante: “Estamos pidiendo que transfieran los recursos con las respectivas obras; o que las mismas estén incluidas en el convenio de compensación de deuda, o bien algo más sencillo: que dejen de cobrar esos impuestos. Si no van a hacer las viviendas y las obras, pedimos que no sigan estafando a todos los contribuyentes, a todos los argentinos, cobrándoles tributos por algo que no se va a hacer” marcó.

“La autonomía federal, no es ni más ni menos, que defender los derechos de todos los chubutenses” afirmó y adelantó: “Vamos a seguir judicializando y reclamando por cualquier injusticia que atente contra los intereses de nuestra provincia”.

“No podemos hacernos los distraídos cuando hay, todavía, cientos de familias que sueñan con tener su propia vivienda y han sido estafadas“, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Zona Norte