El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves la inauguración de la Ciudad Judicial en Comodoro Rivadavia, una obra esperada por más de dos décadas que permitirá concentrar en un solo edificio los principales servicios del Poder Judicial.

“La verdad que no es menor. Más de 20 años esperando esta obra que hoy, además de su valor simbólico, va a permitir digitalizar la justicia y acercar a la ciudadanía desde otro lugar”, expresó Torres en declaraciones a La Opinión Austral y otros medios regionales. Además, señaló que la obra ayuda a bajar los costos -ya no tendrán que depender de alquileres- y que al estar todo en un solo lugar “va a permitir para todos los ciudadanos comodorenses tener acceso a una justicia mucho más ágil”.

El corte de cintas en la inauguración de la Ciudad judicial de Comodoro Rivadavia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPIIÓN AUSTRAL.

El mandatario provincial remarcó que esta infraestructura es parte de una transformación integral que busca mejorar la calidad de vida de los chubutenses, la seguridad jurídica. La calificó como un “acto de justicia para equilibrar hacia arriba y terminar con los privilegios”: “Esta Ciudad Judicial, como la doble vía del aeropuerto o los centros de encuentro, son monumentos a la desidia que hoy estamos terminando. Es parte de ese cambio que prometimos desde el día uno”.

Eliminación de fueros: Chubut votará en plebiscito el 26 de octubre

Por otra parte, Torres ratificó la convocatoria al plebiscito provincial para eliminar los fueros judiciales, políticos y sindicales en los tres poderes del Estado. La consulta popular fue aprobada por la Legislatura y se realizará en simultáneo con las elecciones generales del 26 de octubre.

“Vamos a ser la primera provincia donde la ley sea igual para todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, sostuvo el gobernador, apuntando directamente contra sectores del Poder Judicial que buscan frenar la medida.

Torres criticó con dureza al presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, Claudio Petris, quien presentó recursos para declarar inconstitucional la consulta, y apuntó que “se cree que está por encima de todo el pueblo chubutense y que puede negarle la posibilidad de votar para defender sus propios fueros”.

“A mí me sorprende esa avanzada con la virulencia que se hizo y sin tener conciencia, porque la verdad es una medida inconsciente, que no tienen en cuenta la gravedad institucional. Eso sí me avergüenza, que haya jueces que no entienden que hoy la sociedad demanda otra cosa. Tienen que dedicarse a su trabajo, que es juzgar en todo caso, pero para legislar están los diputados y los diputados legislaron, se aprobó una enmienda constitucional y se tiene que votar. Si quieren defender privilegios, que hagan puerta a puerta y militen los fueros. Pero no se puede mirar desde un pedestal de moral”, sentenció.

Ruta 40, deuda con Nación y obras clave

En paralelo, Torres dio detalles de la firma del Convenio de Compensación de Deuda con el Gobierno Nacional, tras la reunión este martes 25 de junio con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El acuerdo incluye que la provincia de Chubut asumirá la reparación de la Ruta Nacional 40, usando fondos que antes estaban destinados al pago de servicios de deuda. “En lugar de pagar $3.000 millones al mes al Tesoro Nacional, vamos a invertirlos en infraestructura vial. Es una forma de desendeudarnos haciendo obras concretas”, explicó Torres.

Además, el gobernador anticipó que en ese mismo convenio se está negociando la incorporación de la deuda previsional que Anses mantiene con Chubut, otro paso clave en la estrategia fiscal del Ejecutivo provincial.

Peaje y control a camiones chilenos

Consultado por los dichos sobre un eventual peaje o control de cargas a camiones chilenos en la Ruta 40, Torres fue contundente: “Somos un país soberano. Vamos a pesar los camiones, argentinos y chilenos, y si tienen sobrepeso, pagarán la multa. No es un conflicto diplomático, es cuidar la ruta y la vida de quienes la transitan”.

La propuesta generó repercusiones en gremios y sectores políticos del país vecino, pero el gobernador aclaró que la medida no busca confrontar, sino aplicar controles justos que beneficien a ambas naciones.

Reactivación de la Autovía Rada Tilly – Caleta Olivia

Dentro del convenio firmado con Nación, Torres también confirmó la reactivación de la Autovía Rada Tilly – Caleta Olivia y el mantenimiento de la Ruta Nacional 3. La obra, paralizada durante años, será asumida en parte por Nación y en parte podría ser traspasada a la provincia según las condiciones del acuerdo.