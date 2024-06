Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la extensa sesión en Cámara de Diputados donde se discute la Ley Bases y el paquete fiscal, el chubutense Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal) aseguró que votará en contra del Impuesto a las Ganancias, sobre todo por los petroleros. De hecho, alertó que “nosotros, apenas tengamos el primer descuento, le vamos a parar toda la actividad”.

El diputado patagónico comenzó diciendo que “es un momento difícil para los trabajadores” y arremetió contra los gobernadores que acordaron junto a sus diputados votar a favor de la restitución de Ganancias: “Sin lugar a dudas va a romper una paz social que se construyó durante muchos años”.

En ese sentido, afirmó que “yo en defensa de Chubut, no puedo permitir bajo ningún punto de vista que un petrolero sea obligado a pagar por el solo hecho de trabajar. Porque acá los trabajadores son los del campo, los que hoy están abandonados y tirados”.

“Los capitales que tiene Neuquén, me pregunto dónde quedarán los trabajadores con lo que hemos aprobado. No podemos y no vamos a aceptar bajo ningún punto ningún acuerdo que nos permita pagar nuevamente Ganancias, después de las largas peleas y luchas que hemos tenido, no con este gobierno, sino con los anteriores”, dijo.

Tras remarcar que votará en contra de dicha iniciativa, alertó: “Por supuesto que vamos a pelear, ¿qué creen que les vamos a entregar el Impuesto a las Ganancias? Están equivocados. Nosotros, apenas tengamos el primer descuento, le vamos a parar toda la actividad del país”.

Afirmó que “no solamente le va a parar lo que es Chubut, yo les aseguro que le va a parar todo el mundo, la refinería, las destilerías que tenemos y sobre todas las cosas Neuquén. Porque esto no puede suceder en un país donde todos los días se pelea”.

Ávila recriminó que “nosotros ya pagamos por importación y encima le vamos a dar el favor a los gobernadores para que ellos tengan un mejor pasar en su lugar de origen sacándole plata a trabajadores de distintos sectores”. En ese tenor, expresó: “Si no le tenemos miedo al frío, miedo a la muerte, miedo a la escarcha, no tengan duda de que no le vamos a tener miedo a este gobierno”.

