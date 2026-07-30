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Hay fechas que marcan un antes y un después. Para el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y su pareja, la abogada santacruceña Ornella Costa, el 31 de julio de 2025 quedó grabado para siempre como el día en que llegó Victorio, el hijo que esperaron con ilusión y que, según sus propias palabras, convirtió ese momento en “el día más feliz de nuestras vidas”.

Este viernes, el pequeño celebra su primer añito. Durante este tiempo, su crecimiento fue acompañado de cerca por miles de personas a través de las redes sociales del mandatario, donde no faltaron las postales familiares, las primeras celebraciones y también momentos difíciles.

En La Opinión Austral, repasamos los momentos más significativos de estos doce meses.

La vida después de la adversidad

La llegada de Victorio tuvo un significado especial para la pareja. Antes de concretar ese sueño atravesaron la dolorosa pérdida de un embarazo, una experiencia que el propio Torres compartió públicamente cuando confirmó que sería padre.

“Después del dolor de una pérdida, la vida nos dio una segunda oportunidad y nació Victorio. Gracias Ornella por hacerme el hombre más feliz del mundo, sos una guerrera, los amo“, escribió el gobernador el mismo día del nacimiento junto a una imagen en blanco y negro sosteniendo la mano de su hijo.

El embarazo fue llevado con extrema cautela. Ornella Costa, quien convive con trombofilia, debió atravesar un tratamiento diario durante la gestación, motivo por el cual ambos decidieron mantener la noticia en reserva hasta superar el período de mayor riesgo.

Un año de primeras veces

Desde entonces, Victorio se convirtió en el gran protagonista de la vida familiar.

El pasado 21 de junio, Torres vivió uno de los momentos más significativos de este primer año: su primer Día del Padre. Para la ocasión compartió una fotografía junto a su padre, Agustín, y el pequeño. “Mi primer Día del Padre, con el corazón más lleno que nunca. Gracias, Victorio, por este regalo inmenso. Y gracias a mi viejo, por enseñarme cada día lo que significa ser papá. Un fuerte abrazo a todos los padres de Chubut. ¡Feliz Día del Padre!”, expresó.

Ignacio Torres vivió su primer Día del Padre y compartió una emotiva postal junto a su hijo Victorio.

También hubo espacio para los gestos más íntimos. En el Día de la Madre, el gobernador publicó una tierna imagen de Ornella besando a su hijo y la acompañó con una dedicatoria a “la mejor mamá del mundo”.

En el Día de la Madre, Ignacio Torres compartió una tierna imagen de Ornella Costa junto a Victorio.

Y como ocurre en tantos hogares argentinos, el fútbol también encontró su lugar entre los recuerdos familiares. Una de las publicaciones más recientes mostró a padre e hijo -ambos vestidos con la camiseta albiceleste- festejando la victoria de Argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial contra España.

“Nuestra primera final juntos. ¡Aguante Argentina, carajo!”, escribió Torres, celebrando otra de esas pequeñas grandes primeras veces que regala la paternidad.

Ignacio Torres y Victorio celebraron juntos el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.

No todo fueron alegrías durante este primer año. La familia también debió atravesar una pérdida muy significativa.

El 24 de diciembre falleció Ricardo Torres, abuelo del gobernador, a los 97 años. Era una figura muy querida en Trelew, donde durante años fue visto acompañando a su nieto cada vez que concurría a votar. Alcanzó a conocer a Victorio, aquel bisnieto cuya llegada tanto había esperado.

La despedida de Torres fue una de las publicaciones más emotivas de los últimos tiempos. “Hoy elijo creer que la vida nos va a seguir encontrando en cada gesto y en cada historia que le cuente a tu tan esperado bisnieto. Increíblemente la vida me sorprende despidiéndote y soltándote la mano en el mismo año que llegó Victorio para apretarla fuerte”, escribió.

Tres generaciones reunidas: Ignacio Torres junto a su abuelo Ricardo y el pequeño Victorio

Una historia de amor que ya lleva más de una década

Mucho antes de convertirse en padres, Ignacio “Nacho” Torres y la abogada y politóloga santacruceña Ornella Costa comenzaron a escribir una historia de amor que ya supera los doce años. Se conocieron en Buenos Aires, cuando eran vecinos y compartían el gimnasio del edificio donde vivían. Entre charlas, asados de hamburguesas y la “insistencia” que el propio gobernador recuerda con humor, el vínculo fue creciendo hasta consolidarse, más allá de sus diferencias políticas.

Mientras Torres daba sus primeros pasos en el PRO, Ornella, nacida en Santa Cruz, trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la órbita de Sergio Berni. Con el tiempo eligió mantener un bajo perfil público y actualmente preside la Fundación Banco del Chubut.

Después de atravesar la pérdida de un embarazo, la pareja celebró la llegada de Victorio, el hijo que esperaron con ilusión. Hoy, en su primer cumpleaños, el pequeño es el protagonista de incontables postales familiares: abrazos, festejos, camisetas de la Selección y momentos cotidianos que reflejan una nueva etapa para una familia que sigue escribiendo su historia.