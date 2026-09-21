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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia destinó $8.928.004.868,65 a obras de infraestructura de gas entre 2024 y lo que va de 2026, según informó el Ejecutivo municipal. Los trabajos incluyeron extensiones de redes, ampliaciones y conexiones domiciliarias que alcanzaron a más de 4.000 vecinos.

En ese período se instalaron 22.368 metros de cañerías en distintos barrios de la ciudad, con intervenciones tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. Las obras fueron financiadas con recursos propios del Municipio. A propósito, el intendente Othar Macharashvili remarcó: “Estamos orgullosos del resultado y vamos a continuar sumando nuevas zonas de la ciudad”.

Agregó que “el impacto del gas natural en una familia no es sólo económico, que de por sí significa un ahorro importante, sino que eleva el nivel de vida del vecino”.

En ese sentido, Macharashvili afirmó: “He estado con familias que debían turnarse para bañar a sus hijos, amas de casa que en pleno invierno lavaban la ropa y aseaban la casa con agua helada. Es difícil para quien no pasó por eso imaginarse cómo cambia la vida de una familia tener gas natural”.

El intendente Othar Macharashvili destacó el avance de las obras de infraestructura de gas en la ciudad.

En la Zona Norte, las tareas finalizaron en los barrios Gesta de Malvinas, Restinga Alí, Standart Norte, Don Bosco, René Favaloro, Bella Vista Norte, Acceso Norte, Saavedra, General Mosconi, 25 de Mayo, Ara San Juan, Centenario, Rodríguez Peña, Pte. Ortíz y Las Orquídeas.

En el sector sur, el plan contempló distintas etapas de trabajo en Acceso Sur y Abel Amaya, además de intervenciones en Stella Maris, Máximo Abásolo, Isidro Quiroga, Bella Vista Sur, Cordón Forestal y el sector Malvinas Argentinas, en Cañadón La Francesa.

El programa también incorporó conexiones domiciliarias para viviendas de emergencia, con el objetivo de regularizar el acceso al servicio. Bajo este esquema, se realizaron trabajos en hogares de los barrios Abel Amaya, Cordón Forestal, René Favaloro, Ceferino, Isidro Quiroga y Stella Maris.

Las obras incluyeron conexiones domiciliarias para viviendas de distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, durante 2024 se destinaron $5.599.758.395,14 a infraestructura de gas. En 2025, la inversión fue de $2.271.431.694,51, mientras que en lo que va de 2026 alcanza los $1.056.814.779,00.

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