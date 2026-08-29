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Este viernes se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública Internacional N° 01/26, correspondiente al proyecto “Nuevo acueducto entre estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso y obras complementarias”. La iniciativa tiene un presupuesto oficial superior a los 110 millones de dólares y un plazo de ejecución establecido en 24 meses.

La actividad contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; el vicegobernador Gustavo Menna; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el intendente de Caleta Olivia, Santa Cruz, Pablo Carrizo; además de otros jefes comunales de la región, legisladores, ministros, concejales, vecinalistas, representantes gremiales, integrantes de cámaras de comercio y Veteranos de Guerra de Malvinas.

La infraestructura permitirá avanzar hacia una solución de largo plazo para el abastecimiento de agua de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la región, frente a las necesidades derivadas del crecimiento poblacional y urbano.

Durante el acto, Macharashvili destacó el desarrollo de un proyecto esperado durante años y señaló que “hoy se dio un paso importante con la licitación del nuevo acueducto, lo que se suma a otras obras, como el Azud del Fontana, que había quedado trunca, pero que se pudo volver a rearmar y ya hoy está en ejecución”.

El jefe comunal sostuvo que la prioridad ahora es garantizar la ejecución del proyecto y, una vez finalizado, avanzar en medidas destinadas a mejorar la administración del recurso. “Lo más importante es que la obra se termine, después empieza otra etapa de implementación, que es la regularización y cómo se utiliza el agua”, indicó.

Autoridades provinciales y municipales participaron del acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo acueducto entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

En esa línea, remarcó la necesidad de modificar los hábitos de consumo y afirmó que “debemos empezar a hacer un uso racional del agua, no podemos derrocharla en los tiempos que estamos viviendo. Todo este ciclo es una responsabilidad de todos, tanto de funcionarios como de los vecinos”. También recordó el extenso recorrido para concretar distintas obras vinculadas al abastecimiento: “Esto se peleó durante mucho tiempo, ya que son obras que quedaron inconclusas por diversos problemas”.

“Hoy se dio un paso importante. Esta concreción brindará la posibilidad de tener el flujo del agua en cantidad para que la ciudad siga abasteciéndose”, remarcó Macharashvili. A su vez, planteó que será necesario incorporar nuevos proyectos para acompañar la expansión de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

“Zona Norte tiene una expansión muy grande y hay que pensar en los próximos 30 años. Por eso debemos plantear obras complementarias que no están en este pliego, para que toda esa zona tenga la cantidad de agua necesaria para los usos de desarrollo”, concluyó el intendente.

El proyecto incluye la instalación de más de 40 kilómetros de cañerías entre Cerro Negro y Valle Hermoso, la electrificación de los sistemas de bombeo y la ampliación de la capacidad de almacenamiento en Cerro Arenales, que será triplicada.

Con estas obras se apunta a atender el déficit de abastecimiento que afecta a más de 450.000 habitantes de la región y a generar una infraestructura preparada para acompañar el crecimiento demográfico y urbano de Comodoro Rivadavia y las localidades cercanas durante las próximas décadas.

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