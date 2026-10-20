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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con los trabajos de mantenimiento en plazas y distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad urbana, despejar tendidos de servicios y optimizar la iluminación.

Durante este martes, las cuadrillas municipales realizaron tareas de poda correctiva, corte de césped y limpieza en las plazas Don Bernardo Paulino Cores, Scalabrini Ortiz, Manuel Cardo y Plaza de las Naciones, además de intervenir en el perímetro del Museo Ferroportuario.

En paralelo, se desarrolló un operativo de poda preventiva en el Sector 8 del barrio 30 de Octubre, donde se trabajó sobre árboles de gran porte que presentaban posibles riesgos de interferencia.

Las cuadrillas municipales realizaron tareas de poda, corte de césped y limpieza para mejorar los espacios públicos.

Trabajos para prevenir riesgos

Desde el área de Parques y Paseos explicaron que las intervenciones responden a solicitudes realizadas por los vecinos. La poda de ejemplares secos o con ramas voluminosas permite despejar luminarias y mantener libres los tendidos eléctricos y de cable, con el fin de prevenir inconvenientes e interrupciones en los servicios.

El plan de mantenimiento también se extendió al barrio LU4 y a distintos tramos de la avenida Kennedy, como parte de una estrategia que prioriza los espacios públicos y las zonas de mayor circulación.

Las tareas de mantenimiento se desarrollaron en distintas plazas de la ciudad y en el perímetro del Museo Ferroportuario.

Las tareas buscan mantener las áreas verdes en condiciones adecuadas y favorecer entornos más seguros y accesibles para la comunidad.

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