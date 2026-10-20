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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha un operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad ante el alerta amarillo por lluvias intensas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las precipitaciones registradas durante el lunes.

Los trabajos se desarrollan de manera coordinada entre Defensa Civil, Servicios Públicos y las cuadrillas viales, que realizan tareas de limpieza de bocas de tormenta, saneamiento de la red pluvial y mantenimiento de calles.

Las intervenciones buscan facilitar el escurrimiento del agua, reducir los anegamientos y mejorar las condiciones de circulación en las arterias afectadas por las precipitaciones.

Ante este escenario, el Municipio pidió a los vecinos extremar las precauciones para evitar incidentes. Entre las principales recomendaciones, solicitó no sacar residuos a las veredas durante la vigencia del alerta, ya que podrían ser arrastrados hacia los desagües y obstruirlos.

También aconsejó reducir la velocidad al conducir en zonas con acumulación de agua y evitar las calles con pendientes pronunciadas cuando presenten correntadas. Asimismo, recordó la importancia de revisar el estado de los techos y las canaletas de las viviendas para prevenir inconvenientes.

Por último, Defensa Civil informó que la línea gratuita 103 permanece habilitada para atender emergencias.

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