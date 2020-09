Comodoro Rivadavia: una mujer de 56 años busca a sus padres biológicos a través de Facebook

Mónica Sandra González nació el 22 de enero de 1964 o al menos es la fecha que consta en su certificado de nacimiento.

Ana Clara Aguilera, hija de Mónica, realizó una publicación en la red social Facebook para colaborar con la búsqueda de sus verdaderos abuelos. "Amigos, conocidos, desconocidos de face: les pido nos ayuden compartiendo", y cuenta que "mi mamá sigue en la búsqueda de sus orígenes. Desde hace algunos años lo intenta, pero se le ha hecho muy difícil. Hoy, una vez más, lo volvemos a intentar por este medio, esperando que alguna vez llegue hasta la persona indicada", publicó.

"Nació en lo que en aquella época era el Hospital Vecinal de Comodoro Rivadavia, estaba ubicado donde ahora funciona La Casa del Niño por la calle Urquiza. Durante su búsqueda le han contado que entre los años 1963 a 1965 se dieron algunos casos de sustracción de bebés en aquel hospital, pero no tiene pruebas de ello. No sabe si su madre biológica la entregó en adopción por propia voluntad o si fue sustraída. No tiene ningún dato certero sobre su identidad. Alguien de su familia le dijo que se trataba de una mujer muy joven, proveniente del norte del país. No sabe nada más", expone en la publicación.

González figura como hija de Alipio González y Clara Oyarzún. "Sus papás adoptivos fallecieron antes de que ella supiera que era adoptada. El resto de la familia no sabe nada. No tiene a quien preguntar. No tiene siquiera una historia clínica, o información que pudiera haber quedado archivada en aquel hospital. De la época de su nacimiento no hay nada. Le dijeron que hubo un incendio en el hospital y toda documentación se quemó", explica.

En la publicación también da a conocer que "alguna vez alguien le hablo de una señora llamada Mary Silva. Una amiga o conocida de sus papás adoptivos que trabajaba en el hospital. Ella habría sido el nexo para que se concrete la adopción. Hace algunos años pudo dar con ella y quiso preguntarle pero esta señora se negó a hablar, mostrándose reacia y diciendo que no recordaba nada. Ni siquiera recordaba a sus papás, pese a que eran muy cercanos y se visitaban con frecuencia. Es evidente que algo sabe pero tal vez tiene miedo de hablar. Cuando mi mama quiso insistir, y volver a preguntarle, volvió a buscarla pero ya no la encontró. Se mudó y nunca pudo volver a saber de ella. Vivía en el Barrio Juan XXIII".

Mónica junto a su padre adoptivo Alipio González.

"En su certificado de nacimiento, el único documento al que tuvo acceso, figuran además dos personas como testigos: Celia de Bottay y Nelly de Quintas. Tampoco ha podido ubicarlas. Cualquier tipo de información que pudieran brindarnos será bienvenida. No tenemos nada, así que todo ayuda en la búsqueda por más mínimo que sea. Sería de mucha utilidad dar con algún médico, partera, enfermero o cualquier persona que hubiese trabajado en el hospital durante el año de su nacimiento. También ubicar a alguna de las mujeres que mencionamos: Mary Silva, Celia de Bottay y Nelly de Quintas. O a cualquier otro/a que pueda tener algo para contarnos", agrega.

En Pico Truncado

La publicación está acompañada por algunas fotos, que muestran a los padres adoptivos de Mónica con ella de bebé.

"Mi abuelo era peluquero. Vivían y tenía su peluquería en el Barrio Jose Fuchs. Se mudaron varias veces durante los primeros años de vida de mi mamá, incluso estuvieron algún tiempo en Pico Truncado, sin ninguna necesidad ni explicación. Algunas personas que los conocieron le cuentan que tenían la sensación de que vivían con miedo. No la dejaban salir sola a ningún lado. Ella intuye que pueda ser porque alguien la estuviera buscando".

Cerrando, Ana Clara explica que "si (Mónica) algún día encuentra a su mamá biológica o a algún familiar, no quiere causarle problemas. No tiene ningún reproche. Solo quiere saber quién es y completar su historia. A sus papás adoptivos les estará eternamente agradecida, pero tiene derecho a conocer su identidad y ojalá pronto lo logre. Seria de mucha ayuda que compartan, para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. GRACIAS!"