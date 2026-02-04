Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los grupos de adultos mayores de la zona norte de Comodoro Rivadavia culminaron la Colonia de Verano con una jornada recreativa que combinó paseo, encuentro y actividades integrales. La propuesta, impulsada por la Municipalidad, busca fortalecer el bienestar emocional, la socialización y la participación activa de las personas mayores de distintos barrios de la ciudad.

El cierre se desarrolló este miércoles por la mañana en el edificio de la Asociación Vecinal Presidente Ortiz, con la participación de 120 adultos mayores que formaron parte de las colonias durante el mes de enero. La iniciativa fue organizada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio.

La jornada de cierre comenzó con un paseo al Parque de la Ciudad de Km. 3 y continuó en la sede vecinal de Km. 5, donde se realizaron diversas actividades recreativas e integrales. Participaron grupos sociorecreativos de los barrios Km. 8, Km. 5, Km. 3, Gobernador Fontana, Diadema Argentina, Laprida y Caleta Córdova.

Este tipo de propuestas forman parte de las políticas municipales orientadas a fomentar un envejecimiento activo, promoviendo espacios de encuentro que refuercen los vínculos sociales y mejoren la calidad de vida de los adultos mayores.

“Alegría y participación”, eje de la propuesta

La directora de Investigación y Capacitación de la Dirección General de Adultos Mayores, Amelia Carrizo, destacó la convocatoria y el espíritu de la actividad.

“Como todos los años, con mucha alegría y participación, los adultos mayores de los distintos barrios de la zona norte fueron convocados en la Asociación Vecinal de Km. 5 para hacer el cierre”, expresó.

Sobre el paseo recreativo, agregó que fue “una buena oportunidad para que nuestros mayores conozcan un espacio muy hermoso, donde aprovecharon para sacarse fotos y generar recuerdos que permanecerán y ayudarán a lo largo del año a mantener esta alegría y emoción viva”.

Carrizo también agradeció el acompañamiento de distintas instituciones y organizaciones barriales que facilitaron espacios para el desarrollo de las actividades.

“Nos han brindado espacios para que podamos funcionar, como en el caso de esta vecinal –por Presidente Ortiz–, la del 30 de Octubre y los Centros de Promoción Barriales, para que las personas mayores puedan disfrutar de una manera diferente del verano en la ciudad”, señaló.

Asimismo, remarcó el apoyo de PAMI, subrayando que “es fundamental el trabajo articulado para que realmente la actividad sea un éxito”.