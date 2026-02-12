Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mediante un buque de gran porte tipo Suezmax, recientemente se realizó una nueva exportación de petróleo crudo hacia Estados Unidos.

La operatoria se realizó desde la monoboya de Caleta Córdova, con una carga que combinó producción de Vaca Muerta (Neuquén) y de la Cuenca del Golfo San Jorge (Chubut), articulando crudo no convencional y convencional en una misma exportación.

El petrolero “María”, de bandera griega, es una embarcación preparada para transportar grandes volúmenes de hidrocarburos.

El proceso se inició en Puerto Rosales (Buenos Aires), donde el buque incorporó cerca de 100.000 toneladas de crudo Medanito, una variedad liviana y dulce valorada por su calidad y facilidad de refinación.

Luego, el petrolero continuó su navegación hacia el sur y, frente a las costas de Comodoro Rivadavia, arribó a la monoboya de Caleta Córdova para sumar aproximadamente 40.000 toneladas de crudo Escalante, proveniente de yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Al respecto, la administradora del Puerto Comodoro Rivadavia, Digna Hernando manifestó en comunicación con Radio LU12 AM680: “Es importante recalcar que estas son operaciones habituales, lo que sucede es que anteriormente no se publicitaban estas actividades. Por ahí la sensación es que hay un bajo nivel de actividad o que no están sucediendo las cosas que los que estamos involucrados en el tema sabemos que suceden”.

“Si bien la cuenca es una cuenca madura, está en un estadio totalmente diferente a lo que es Vaca Muerta, pero sigue siendo una cuenca hidrocarburífera importante, que sigue produciendo petróleo, que sigue generando insumo para la industria nacional y también para la exportación con mercados habituales o un mercado como Hawái, que no es tan habitual, pero sigue activa y sigue generando petróleo para el país y para el mundo”, expuso.

En cuanto al destino, señaló: “No es el más habitual, si no me equivoco es la segunda exportación con este destino”.

Hernando recordó todo el movimiento que se genera en el puerto y en todo el resto de la cuenca para llegar al momento de la exportación. “El puerto de Comodoro Rivadavia tiene la particularidad de tener el calado suficiente para que el barco pueda completar la carga y navegar con sus bodegas completas”, acotó.

Asimismo, mencionó que por la ubicación geográfica “no tenemos la posibilidad de tener muchas descargas de langostino porque el langostino está más hacia el norte, así que los puertos principales son Rawson y Madryn. Pero sí tenemos todo lo que es merluza que está frente a las costas de Comodoro, así que tenemos una muy buena temporada, este año se ha aumentado sustancialmente la descarga de merluza respecto de los años anteriores”.

Además, dio a conocer que para este jueves estaba prevista la llegada del primer potero de la temporada.

Astillero

Por otro lado, Hernando se refirió al desarrollo de la licitación del astillero: “Está continuando con la puesta en condiciones de una infraestructura estaba abandonada hace más de 20 años y que prácticamente hubo que rehacer. Se están cumpliendo con los trabajos y los plazos que estaban establecidos en el pliego, tratando de poner en condiciones para poder comenzar a funcionar”.

“Está previsto que en el segundo semestre de este año empiece a funcionar como astillero con la reparación de buques. Por ahora se vienen cumpliendo todos los plazos, así que esperamos que efectivamente en ese segundo semestre, podamos estar con el astillero en pleno funcionamiento”, manifestó.