A pesar de que el Ministerio Público Fiscal de la localidad de Comodoro Rivadavia dio por esclarecido el femicidio de Valeria Schwab, la mujer asesinada hace un mes en una zona costera, señalando a Jonathan Chacano como el único autor, su hermana Jessica ha elevado su voz, calificando la conclusión como prematura e insuficiente.

En una entrevista cargada de emoción, la mujer no descarta el vínculo genético con Chacano, pero insiste en que la evidencia recolectada y observada por ella sugiere una participación coordinada de más individuos. La familia, representada por el abogado Mauro Fontañez, exige que la justicia no se detenga y profundice en todos los testimonios y pruebas materiales, incluyendo videos y testimonios clave que apuntan a una escena más compleja que la oficial.

El caso del hallazgo del cuerpo de Valeria , de 38 años, en los barrancos del Cerro Chenque el pasado 14 de enero, sigue generando controversia y dolor en la comunidad, especialmente por la insistencia de su familia en buscar una verdad más allá de la versión oficial. La hermana de la víctima sostuvo que “aunque duela” iba a continuar buscando respuestas y que nunca iba a soltar a Valeria.

La hermana de la víctima del femicidio en Caleta Olivia.

Asimismo, Jessica relató la frustración inicial al enterarse de la conferencia de prensa del Fiscal por los medios, y no por vías institucionales directas, lo que marcó un tono de desconfianza en el manejo del proceso: “Yo me entero por los medios que iba a haber una conferencia. En ningún momento me habían dicho nada. Le mandé mensaje a la fiscal para saber si era cierto porque nadie me había avisado”. Este manejo procesal, según la familia, ya es un indicio de que el caso se estaba cerrando de manera apresurada.

El núcleo del cuestionamiento de la hermana de Valeria reside en la interpretación de las pruebas visuales a las que tuvo acceso en la Brigada de Investigaciones. Ella sostiene que las imágenes contradicen la hipótesis de un agresor solitario: “No estoy diciendo que el ADN no sea, pero eso no quiere decir que no hayan participado más personas”.

Jonathan Mario C, el presunto femicida de Valeria.

En los videos se habla en plural, por lo que Jessica Schwab insiste en que, por lo que ha visto y escuchado, la presencia y las acciones observadas en los registros fílmicos “fueron más de una persona“, lo que obliga a la Fiscalía a investigar esa línea con la misma rigurosidad.

Otro punto crucial es la existencia de testigos presenciales que podrían haber visto a dos individuos huyendo de la zona en un horario crítico: “La persona los distingue muy bien y la hora es muy cercana a lo que pasó. Para mí eso es clave en la investigación”, afirmó Jessica, señalando que este testimonio no ha sido suficientemente ponderado.

La falta de acceso al informe final de la autopsia y a los resultados detallados de Criminalística es un obstáculo para la tranquilidad familiar. A pesar de que la fiscal aseguró que el caso no se cerrará formalmente sin agotar instancias, Jessica exige acción inmediata: “Quiero que se investiguen todos los testimonios y todas las pruebas”.

Valeria Schwab, la mujer de 38 años que fue asesinada.

Acompañada por su abogado, Fontañez, Jessica Schwab reafirmó su rol como defensora de la memoria de su hermana: “Mi hermana era todo para mí y voy a luchar hasta el final. No me voy a conformar con nada que yo no crea que es”. La familia se planta ante la versión oficial, decidida a presionar por una investigación exhaustiva que contemple todas las posibilidades, hasta que la verdad, tal como ellos la perciben, salga a la luz.

Finalmente, Jessica convocó a todos los comodorenses a participar de una concentración este viernes a las 20 horas frente a la sede del Ministerio Público Fiscal. Además de la protesta, se anunció un acto de recogimiento espiritual. Este sábado a las 19 horas se realizará una misa en la Catedral, no solo en memoria de Valeria, sino también como un espacio de acompañamiento y solidaridad para otras situaciones que afectan a la ciudad, como casos de personas desaparecidas y causas sin resolver.