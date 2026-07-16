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Luis Armando López, padre de Ángel López, el niño de 4 años cuyo crimen conmocionó a Comodoro Rivadavia en abril de este año, terminó internado durante la noche de este 15 de julio luego de ser encontrado golpeado y en estado de intoxicación alcohólica en la vía pública. Su concubina y un sobrino de ella serían los autores de la golpiza.

Según explicó el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, a Diario Crónica, “el hecho ocurrió cerca de las 21:50 horas, cuando personal de la Seccional Cuarta intervino en Polonia y 10 de Noviembre, tras recibir un aviso de alerta sobre una persona lesionada en la calle, con visibles signos de haber sido agredido físicamente y en un evidente estado de ebriedad”.

Al momento de ser asistido, López presentaba un elevado nivel de intoxicación alcohólica, por lo que manifestó no recordar qué había ocurrido ni cómo llegó hasta ese sector de la ciudad. Ante esa situación, los efectivos solicitaron una ambulancia que lo trasladó al Hospital Regional para recibir atención médica.

“El mismo no pudo establecer cómo había llegado al lugar producto del estado de alcohol que tenía, y fue trasladado por la ambulancia al hospital porque tenía golpes importantes. Aseguró haber tenido una discusión de pareja y producto de eso terminó agredido. Permaneció en el hospital hasta que recobró su lucidez y se retiró por sus propios medios”, explicó Mulero.

Desde el ámbito sanitario indicaron que, pese a los golpes sufridos en distintas partes del cuerpo, las lesiones no revisten gravedad y el hombre permanece fuera de peligro. La Policía inició actuaciones de oficio para determinar cómo se produjo la agresión. Hasta el momento no se informaron detenciones ni medidas judiciales contra las personas mencionadas por la víctima.

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