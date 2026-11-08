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Tras el fallecimiento de Alicia Gómez, madre de los hermanos Antonio, intendente de Las Heras, y José María Carambia, senador de Santa Cruz, este domingo se confirmó el horario de las exequias.

La muerte de Gómez, acaecida este 7 de noviembre, generó numerosas expresiones de pesar en la localidad de Las Heras como así también en toda la provincia de Santa Cruz. Tras conocerse la noticia, amigos y vecinos compartieron sus recuerdos y dejaron mensajes de despedida en las publicaciones de sus hijos.

Tras el traslado de sus restos desde Buenos Aires, el último adiós se realizará este lunes 9 de noviembre en Comodoro Rivadavia. El velatorio se desarrollará de 10:00 a 13:00 en la cochería de calle Irigoyen, tras lo cual recibirá cristiana sepultura.

Alicia Gómez formó parte de una familia vinculada al desarrollo comercial y hotelero de Las Heras. Junto a Antonio Carambia, su esposo, acompañó una historia familiar que comenzó con la llegada de él desde Sicilia, Italia, a fines de la década de 1960.

La familia impulsó distintos emprendimientos en la localidad, entre ellos el Hotel Suyai, recordado como uno de los primeros establecimientos hoteleros de Las Heras con habitaciones equipadas con baño privado y televisión.