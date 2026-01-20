Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra sumida en el dolor y la conmoción tras la confirmación del trágico desenlace de la búsqueda de Diego Ezequiel Serón, el joven de 28 años que había desaparecido hacía casi una semana tras salir de su casa en busca de una oportunidad laboral.

El cuerpo fue hallado sin vida el pasado lunes 19 de enero en una zona de acceso sumamente complicado en el Camino del Centenario, abriendo una etapa marcada por el duelo familiar y un vehemente reclamo de verdad y justicia por parte de sus seres queridos.

Diego había partido de su vivienda, ubicada en el barrio Las Flores, con la firme intención de conseguir una “changa” o trabajo temporal, algo que realizaba habitualmente. En el momento de su partida, alertó a su madre que salía a realizar estas gestiones laborales, sin imaginar que no regresaría.

Sin embargo, la alarma se encendió minutos después de su salida, cuando su celular se apagó completamente, lo que inmediatamente movilizó a su entorno familiar e impulsó el inicio de una búsqueda desesperada.

Las tareas de rastrillaje se vieron dificultadas de manera significativa debido a las complejas características del terreno en la zona donde se presumía su paradero. Según publicaron medios locales, el cuerpo fue localizado finalmente por la División de Búsqueda de Personas, quienes utilizaron tecnología de drones.

Estos aparatos aéreos fueron cruciales para obtener imágenes de una área de muy difícil acceso, situada en las proximidades del sector conocido como El Chenque. Hasta el momento del informe, no se ha detallado oficialmente si el hallazgo fue resultado de una pista específica o si se debió a una parte programada del operativo de búsqueda para ese día.

En medio de esta angustia, el hermano de Diego, Alberto Serón, ofreció una entrevista a Seta TV. Allí expresó el profundo sufrimiento que atraviesa la familia. Alberto declaró: “Estamos pasando un momento muy duro. Pensar en mi hermano es lo que me da fuerzas para pedir justicia y que se sepa por qué nos lo arrebataron injustamente. Él no molestaba a nadie, tenía su rutina marcada y sus únicos amigos éramos sus hermanos”.

Alberto relató el momento exacto en que recibió la devastadora noticia del hallazgo: “Estaba trabajando y me llamó mi tía desde el celular de mi mamá. Pensé que era ella, pero escuché gritos. Mi tía me dijo: ‘Hijo, venite, encontraron a tu hermano’. Escuché llorar a mi madre, se me puso todo oscuro y salí corriendo”. Durante ese instante crítico, destacó el apoyo incondicional de un amigo y compañero de trabajo que lo acompañaron mientras la policía retiraba el cuerpo del lugar.

Respecto al estado de la investigación, el hermano de la víctima señaló que aún no hay certezas absolutas. “Por lo que escuché, lo vieron con un dron mientras sobrevolaban la zona. Todo es muy reciente, se escuchan muchas versiones y todavía estamos esperando información oficial. No sabés qué pensar”, comentó con incertidumbre.

El cuerpo permanece bajo custodia en la morgue, y la familia aguarda con ansiedad los resultados de la autopsia. “Hay que ser cautos con el trabajo de los forenses para saber la verdad”, remarcó Alberto, haciendo hincapié en la necesidad de esperar los informes técnicos.