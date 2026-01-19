Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia refuerza las tareas de intervención en los barrios afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte. Este lunes se difundió un nuevo parte sobre el operativo que se desarrolla en Sismográfica, Los Tilos y El Marquesado, sectores donde se dispuso la evacuación de los vecinos. De manera preventiva, el domingo se incorporó también Médanos, ubicado sobre el costado oeste del Club Santa Lucía.

Según precisó el Ejecutivo local, la medida apunta, por un lado, a evitar escenarios que puedan derivar en consecuencias irreparables y, por el otro, a acompañar a cada familia trasladada, garantizando asistencia integral, contención social y atención sanitaria.

Como medida frente al proceso de remoción en masa de gran magnitud registrado en el sector del Cerro Hermitte, el intendente Othar Macharashvili, dispuso de manera inmediata la activación del Comité de Emergencia, que incluyó la presencia en el territorio de Defensa Civil, Obras Públicas, Control Urbano y Operativo, Desarrollo Humano y Familia y Salud, entre otros, acompañados por Policía, Bomberos y Ejército, trabajando de forma articulada y permanente, bajo coordinación técnica y política, para dar una respuesta rápida y eficaz a la situación.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, explicó que “si bien, aún no es posible cuantificar con precisión la totalidad de las viviendas afectadas, ya que, en mayor o menor medida, la mayoría se vieron perjudicadas, tenemos aproximadamente 250 viviendas relevadas en el sector de Sismográfica y otras 100 en los barrios Marquesado, Los Tilos y la zona de la calle Mazaredo”.

Destacó que el trabajo que se viene realizando “es enorme y requiere de un abordaje integral, con todos los equipos municipales abocados a garantizar, en primer lugar, el bienestar de las personas y sus familias. Es por ello que se dispuso el resguardo preventivo de los sectores afectados, por un plazo inicial de 48 horas, a fin de evaluar la evolución del fenómeno natural y garantizar la seguridad de los vecinos”.

En cuanto a las evacuaciones, el funcionario informó que actualmente hay alrededor de 195 personas alojadas en distintos dispositivos municipales, distribuidas de la siguiente manera: 14 personas en el Club Talleres, 64 en el Club Ameghino; 74 en el Albergue Municipal, y en el dispositivo instalado en barrio Saavedra, tenemos 10 vecinos”.

“Además, de manera preventiva, se trasladó a 29 personas mayores que se encontraban en un hogar de adultos mayores cercano a la zona afectada. “La decisión fue priorizar el cuidado de la vida. Estas personas cuentan con acompañamiento profesional permanente, incluyendo médicos, enfermeros, personal de cocina y asistencia integral”, detalló Rivas.

Por otra parte, señaló que “se activó también, un organigrama de intervención territorial con trabajadores sociales y equipos de acompañamiento familiar. Estamos avanzando con relevamientos, actualizando datos y asistiendo a aquellas personas que buscan redes familiares de referencia para poder alojarse”. En este marco, destacó la articulación con el Colegio de Psicólogos, la Secretaría de Salud y otras áreas municipales para brindar asistencia en salud mental. “Estamos atravesando una catástrofe y es fundamental atender, no sólo lo material, sino también el impacto emocional que viven las familias”, subrayó.

Más de 190 evacuados y asistencia permanente por el movimiento del cerro Hermitte. Foto: Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Dispositivos integrales de acompañamiento

Asimismo, desde la Secretaría de Salud se crearon centros de asistencia para atender a los evacuados, prevaleciendo la entrega de medicamentos a pacientes crónicos y el traslado de adultos mayores.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria Municipal, Jorge Espíndola, sostuvo que “se instalaron puestos de control estratégicos en clubes y en los albergues municipales, donde se encuentra la gente evacuada con el objetivo de realizar los controles pertinentes y asegurar la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas, además de brindar apoyo psicológico a los damnificados”.

“Se conformaron consultorios en el albergue municipal Evita, en el Club Atlético Florentino Ameghino y en barrio Saavedra” enumeró Espíndola, quien informó que “se sumó personal del área externa del Hospital Regional para poder trabajar en conjunto, así como estudiantes y docentes de las carreras de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco”.

“Se realizaron cerca de 70 atenciones a pacientes y se entregaron más de 70 medicaciones para continuar con tratamientos médicos de pacientes que no pudieron recuperar la medicación de sus viviendas por la evacuación”, a lo que agregó que “se evacuó el geriátrico que se encuentra dentro del barrio Médanos, trasladando a 29 abuelos al barrio Saavedra”, informó Espíndola al reafirmar que se continuará con la asistencia sanitaria.

Protección de las viviendas para prevenir saqueos

el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, expresó que “estamos trabajando fuertemente en el aislamiento de la zona a raíz del movimiento del cerro Hermitte detectado el sábado por la noche”, al poner énfasis en la movilización de recursos de la Secretaría de Control Operativo y Urbano, los equipos de Defensa Civil y personal policial, quienes están abocados a proteger las viviendas abandonadas mediante operativos nocturnos.

“Buscamos garantizar la seguridad de las pertenencias y prevenir saqueos, mientras se asiste a los residentes en la recuperación de elementos esenciales y el rescate de mascotas con el objetivo de brindar tranquilidad a los vecinos del lugar”, dijo.

Remarcó que “en las próximas horas tendremos una nueva evaluación de la situación por parte de los geólogos” al enfatizar: “Queremos brindar tranquilidad a los vecinos de que estamos monitoreando los barrios afectados, tanto durante el día como durante la noche para garantizar la seguridad, esperando la directiva de los especialistas científicos y técnicos”.

Operativo de emergencia y contención social en barrios afectados en Comodoro. Foto: Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Trabajo conjunto con el Ejército

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, resaltó el trabajo conjunto con la Secretaría de Género, el Ejército Argentino, clubes, organizaciones y distintos estamentos del Estado: “Es un trabajo mancomunado, tal como lo pidió el intendente desde el primer momento. Hemos armado un esquema para garantizar desayuno, almuerzo, merienda y cena en los centros de evacuación, con el acompañamiento del Ejército y el enorme aporte de los clubes Talleres y Ameghino”.

“Estamos garantizando alimentación, higiene, acompañamiento y asistencia integral. Sabemos que es una situación muy compleja, pero estamos redoblando esfuerzos por y para los comodorenses, articulando también con organismos provinciales y nacionales para brindar todo el apoyo disponible”, indicó.

Mientras que el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez valoró el trabajo que realiza el Ejército “en la logística alimentaria y el funcionamiento de los albergues, colaborando constante y efectivamente en pos de los vecinos”.

“Hasta tener un panorama concreto de la situación y el movimiento del Hermitte, se solicita a los vecinos mantener la calma, respetar las indicaciones de las autoridades y no circular por las zonas restringidas, entendiendo que la responsabilidad colectiva es clave para atravesar esta situación. La seguridad de la comunidad es la prioridad absoluta de esta gestión”, pidió el municipio.

