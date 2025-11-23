Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente ocurrió el viernes por la mañana en Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 65 años perdió la vida al ser atropellado por su propio camión. La escena tuvo lugar en Los Naranjos al 800, una calle de tierra con fuerte inclinación ubicada en el barrio San Martín.

El conductor se alistaba para comenzar su jornada laboral frente a su casa cuando el vehículo, que permanecía encendido, empezó a deslizarse cuesta abajo. Según testigos, la víctima intentó subirse para frenarlo, aunque perdió el equilibrio y quedó bajo la pesada estructura.

Vecinos auxiliaron al hombre y lo llevaron de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Si bien ingresó consciente, su estado de salud se agravó con el paso de las horas, y su fallecimiento fue confirmado por las autoridades el sábado.

El camión -ya sin conductor- avanzó sin control por la bajada hasta impactar contra el nicho de gas de una vivienda, lo que generó una fuga inmediata. Ese choque activó un operativo de emergencia con Bomberos y equipos técnicos, que cortaron el suministro y evacuaron a la gente de la zona hasta normalizar la situación.

Efectivos policiales y peritos judiciales intentan determinar qué provocó el movimiento del vehículo. Entre las posibilidades analizadas figuran una falla mecánica, un descuido al estacionar o algún elemento externo que impulsó el desplazamiento. La investigación definirá qué originó la fatal secuencia.

