La familia de Valeria Schwab, la mujer de 38 años asesinada el pasado 13 de enero al costado de la ruta nacional N° 3, en inmediaciones del cerro Chenque en Comodoro Rivadavia, se presentó formalmente como querellante en la causa el pasado viernes.

A pesar de que el Ministerio Público Fiscal confirmó la autoría en un hombre que se quitó la vida posteriormente, los parientes sostienen, con base en indicios y testimonios, que pudo haber existido la participación de más personas y buscan agotar todas las líneas investigativas.

El abogado que representa a la familia, Mauro Fontañez, confirmó que el objetivo es impulsar activamente nuevas medidas de prueba. “Por parte de la familia, lo que se busca es verdad y, obviamente, que en este caso la verdad pasa por adoptar todas las líneas investigativas y no por el silencio”, afirmó el letrado.

La presentación formal permite a los familiares intervenir de manera autónoma, solicitando diligencias directamente al juez natural de la causa, además de la fiscalía.

El representante legal detalló que, tras estudiar las pericias genéticas y médico-legales, han surgido “algunos interrogantes“, que sustentan la hipótesis de la participación de más de un individuo en el crimen, una línea que la familia ha mantenido.

En este sentido, se solicitaron diligencias de ampliación de la apariencia genética en cuanto a muestras que no habían sido completamente cotejadas con los primeros resultados, así como pericias para la comparación con otros perfiles genéticos.

El abogado subrayó que los testimonios recolectados hasta el momento “corroboran la hipótesis que venimos manejando“, lo que refuerza la necesidad de esta participación activa para agotar todas las vías de investigación.

Por su parte, Jessica Schwab, la hermana de la víctima reafirmó su convicción: “Sí, nosotros seguimos sosteniendo eso (sobre la participación de más personas en el crimen). No podemos afirmarlo tampoco. Por eso se pide la ampliación de las pericias”.

La mujer hizo un llamado a la comunidad a seguir apoyando la causa a través de la cuenta de Instagram ‘Justicia por Valeria Schwab‘ y enfatizó la importancia de que el caso no quede en el olvido, ya que “si siguen asesinos sueltos y violadores, podemos ser cualquiera de nosotros”.

La noche del martes 13 de enero, Valeria salió de su domicilio alrededor de las 21:50 horas para realizar su caminata habitual. Su recorrido incluyó zonas transitadas como la avenida Ducos, el sector de Las Torres, las inmediaciones del club Gimnasia y Esgrima, y el paseo costero.

Siguió su trayecto por la zona de Prefectura y la bicisenda. El recorrido se interrumpió abruptamente después de pasar el Monumento a los Primeros Colonos, en inmediaciones del sector conocido como Eureka, tras enviar un mensaje a su familia indicando su regreso.