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La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz anunció restricciones en distintos tramos de rutas provinciales y nacionales debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia este martes 20 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por fuertes lluvias para los departamentos Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes.

Qué rutas tienen restricciones

Desde las 11, quedó restringida la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Tres Lagos y Gobernador Gregores. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso debido a la presencia de agua sobre la calzada, barro y lagunas.

Por otra parte, a partir de las 12:30, el tránsito en la Ruta Provincial 39, entre Bajo Caracoles y Lago Posadas, quedó habilitado únicamente para vehículos 4×4, debido a la acumulación de barro y la presencia de huellones.

Recomendaciones para los conductores

Ante estas condiciones, la APSV solicitó respetar las indicaciones del personal de seguridad para prevenir inconvenientes durante los desplazamientos.

Además, recomendó consultar los canales oficiales para mantenerse informados sobre el estado de las rutas y las posibles modificaciones en las restricciones.

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