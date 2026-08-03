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Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, oriundos de Comodoro Rivadavia y residentes en Mendoza, murieron este domingo en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 143, en la zona de Paso de las Carretas, departamento de San Carlos. La pareja se dirigía a buscar a su hija de 15 años para pasar el fin de semana juntos y avanzar con los preparativos de su fiesta de cumpleaños.

El siniestro ocurrió cerca de las 16:35, durante un intenso temporal de viento Zonda, cuando un árbol de gran porte cayó sobre la camioneta en la que viajaban junto a su hija adolescente y otra familiar. El impacto provocó el fallecimiento inmediato del matrimonio, mientras que las dos acompañantes quedaron heridas y fueron trasladadas de urgencia.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 3 de agosto de 2026.

La familia había organizado el viaje con un motivo especial. La joven se encontraba en San Rafael participando de una jornada deportiva de hockey junto a las divisiones del Club Banco Mendoza. Si bien estaba previsto que regresara por la noche con la delegación, sus padres decidieron ir a buscarla antes para compartir unos días juntos y definir detalles de la celebración de sus 15 años, programada para el fin de semana siguiente.

Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, oriundos de Comodoro.

Tras el accidente, la parte trasera de la camioneta conservó buena parte de su estructura, lo que permitió que la adolescente y Andrea Roxana Fariña, de 52 años y oriunda de Río Cuarto, Córdoba, sobrevivieran al impacto.

Ambas mujeres fueron rescatadas por bomberos mediante un operativo que incluyó el corte de la carrocería del vehículo y luego trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli. Desde el centro de salud informaron que presentan traumatismos de distinta consideración, aunque evolucionan de manera favorable y permanecen fuera de peligro, acompañadas por sus seres queridos y equipos de contención.

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