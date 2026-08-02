No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, originarios de Comodoro Rivadavia y radicados en Mendoza, perdieron la vida en un trágico accidente vial sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del departamento de San Carlos.

El hecho ocurrió durante un fuerte temporal, cuando un árbol de gran porte cayó de manera imprevista sobre la camioneta en la que circulaban junto a su hija de 15 años y otra familiar.

Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, oriundos de Comodoro.

A raíz del impacto, la pareja falleció en el lugar, mientras que las dos acompañantes resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

En tanto, la hija de la pareja, de 15 años, logró sobrevivir al siniestro. La adolescente y otra familiar que también viajaba en el vehículo fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli, donde recibieron atención médica.

Según trascendió, los padres habían ido a buscar a la joven luego de una competencia deportiva.

Una familia muy ligada al deporte

La noticia provocó una profunda conmoción entre allegados e instituciones deportivas de Mendoza.

La adolescente integra el Club San Pablo Futsal, desde donde expresaron públicamente su acompañamiento a la familia tras conocerse la tragedia.

Además, Fabio y Fabiana mantenían una activa participación en el circuito de squash, disciplina en la que ambos competían desde hacía años y eran ampliamente reconocidos.

Un nuevo accidente que reabre el debate sobre el arbolado

El hecho volvió a poner en el centro de la discusión el estado del arbolado público en Mendoza, una problemática que reaparece cada vez que la provincia enfrenta fuertes temporales de viento.

En mayo de este año, un motociclista murió luego de que un árbol cayera sobre él en la intersección de Dorrego y Azcuénaga, en Las Heras.

Otro antecedente ocurrió en septiembre de 2025, cuando una mujer de 37 años falleció tras el desplome de un árbol sobre el automóvil que conducía por calle Rawson, en Maipú.

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del accidente ocurrido en la Ruta 143, la muerte de Fabio y Fabiana generó una fuerte repercusión tanto en Mendoza como en Comodoro Rivadavia, ciudad donde la pareja tenía sus raíces.