Mariel Suárez, exjueza de Chubut destituida por mal desempeño en 2023 tras se captada besando a un preso que investigaba, fue excluida del concurso 452 del Consejo de la Magistratura para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

“Carecer de la idoneidad requerida para el ejercicio de la Magistratura de la Nación” fue el argumento del Consejo para apartarla, basándose en que la relación entre la jueza y el detenido “socava la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial”.

Mariel Suárez cuando se presentó a la entrevista vía Zoom en el Consejo de la Magistratura

Suárez había sido suspendida en 2022 tras conocerse filmaciones donde se la veía besándose con Cristian “Mai” Bustos, condenado a 20 años de prisión por homicidio y a quien la jueza visitó en varias ocasiones en la cárcel.

El Jurado de Enjuiciamiento la encontró responsable de “ausencia de imparcialidad, realizar trabajos con provecho personal, falsear la verdad y conducta indecorosa”, y la destituyó en noviembre de 2023.

Suárez se había presentado al concurso alegando que la relación con Bustos comenzó después de la condena y que solo debía resolver si aceptaba la apelación. Sin embargo, para el Consejo, “las respuestas brindadas no resultaron plenamente satisfactorias” y “la idoneidad no refiere exclusivamente al dominio del área de conocimiento” sino también a “un conjunto de conductas que no alteren su objetividad e imparcialidad y que además, se manifiesten como un ejemplo ante la sociedad”.

La decisión del Consejo de la Magistratura cierra la posibilidad de que Suárez vuelva a ocupar un cargo en la Justicia federal.

