El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut dio lectura este viernes a la sentencia completa en el jury a la jueza Mariel Suárez, quien fue destituida por mal desempeño en sus funciones como jueza penal de Comodoro Rivadavia. La magistrada no estuvo presente en la audiencia, donde se dieron a conocer los fundamentos del fallo que se había adelantado el pasado 15 de noviembre.

Hace una semana, se había adelantado la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento que, con los votos afirmativos de todo el tribunal. Esta mañana se dio lectura de manera nominal a cada uno de los votos.

La destitución de Suárez se basó en tres hechos que fueron considerados como graves por el Tribunal: haberse ausentado de Comodoro Rivadavia sin avisar a las autoridades judiciales, haber visitado al preso Cristian “Mai” Bustos sin cumplir con el protocolo establecido y haber votado con su psiquis viciada en el juicio oral y público contra el mismo recluso.

La jueza Suárez fue denunciada tras difundirse imágenes de su polémica visita al preso Cristian “Mai” Bustos, ocurrida entre el 29 y el 30 de diciembre de 2021. Si bien la situación generó escándalo, la denuncia se debió al constatarse que la jueza penal de Comodoro Rivadavia mintió para faltar a una audiencia que debía presidir, entre otras irregularidades.

De esta forma, el pasado 6 de noviembre comenzó el Jury contra Suárez y el día 15 de noviembre se conoció la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, encontrándola culpable y con una votación que tuvo tres votos a favor para su destitución y dos en contra. Los votos afirmativos fueron de la Diputada Provincial Claudia Mariela Williams, el abogado Miguel Ángel Barletta y el Dr. Daniel Esteban Báez. Mientras que los negativos, fueron emitidos por la Diputada Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

Ahor,a la jueza puede apelar con un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia y también ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la destitución es efectiva desde el momento en que se dictó la sentencia y la jueza ya no podrá ejercer sus funciones.

Fundamentos del fallo

Durante la lectura de los fundamentos de su voto, Daniel Esteban Báez, presidente del Tribunal, hizo una reseña de los hechos en los que intervino la Dra. Suárez como integrante y presidente del tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento de “Mai” Bustos por el homicidio del policía Tito Roberts en Corcovado, en un proceso concretado en diciembre del año 2021 y dice “allí la Magistrada Suárez votó en disidencia por homicidio simple, con la salvedad que en “este caso” consideraba a la pena perpetua como inconstitucional, sin perjuicio de que anteriormente había seguido la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que la declara constitucional. Los motivos de este cambio de opinión, no lo sabremos nunca”.

“Ahora bien, lo que quedó demostrado es que a la Jueza le gusto la historia. Hay violencia, enfrentamiento policial, dos muertos, uno de cada lado, heridos graves, etc., tiene todos los aspectos de ser una historia fascinante. El libro que se imaginó a lo largo del juicio, según sus propios dichos, puede ser su aporte a la literatura universal. Sin embargo, la cuestión es un poco más compleja”, señaló Báez.

Además, el magistrado agregó que “es por ello, que su conducta ha sido parcial, con la clara finalidad de beneficiar a Bustos, en el afán de contar su historia y no a la luz de los hechos que ocurrieron, sino como ella los imagino en su libro y lo plasmo en su voto”.

Luego de analizar cada uno de los hechos que la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura le enrostró a jueza penal de Comodoro Rivadavia, concluyó que “encuentro sobradamente probada la causal de mal desempeño de la Dra. Suárez, por lo que debe ser destituida“.

“Ese análisis parte de ver a las acciones de la traída a juicio -o de las causales invocadas en su contra- no como compartimentos independientes, sino como un conjunto, para develar así el plan preconcebido por la Magistrada, por lo que entiendo que la misma no puede seguir siendo depositaria de la confianza dada por la sociedad y no resulta digna de seguir ocupando el cargo de Jueza Penal y, en consecuencia, debe ser destituida”, aseguró

Por último, Báez concluyó de forma contundente: “Debemos dejar ir a la Dra. Suárez, pero sin el honorable cargo de Juez de esta Provincia, para que realice sus trabajos académicos, que encare investigaciones literarias, a seguir dando clase, escribir libros o lograr honores académicos, a entablar relaciones personales con personas privadas libertad y, con todo ese bagaje, consiga el logro sus objetivos personales”.