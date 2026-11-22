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En el marco del ciclo de entrevistas políticas del Streaming de Diario Crónica, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, trazó un diagnóstico crudo sobre la coyuntura política, económica y de gestión que atraviesa la ciudad. El dirigente dejó definiciones centrales de cara al año electoral 2027, el funcionamiento de los servicios públicos y la interna oficialista.

Consultado por el periodista Maximiliano Escudero sobre su futuro político tras meses de especulaciones respecto a su continuidad o alejamiento del espacio oficialista, Sampaoli confirmó sin rodeos la decisión de competir por el sillón municipal. Si bien aclaró que formalmente se trata de una precandidatura sujeta a los mecanismos de definición electoral, aseguró que el paso ya está dado.

“Soy peronista, soy autoridad partidaria hace muchos años, he sido congresista provincial y hace dos mandatos que soy congresista nacional. Mi intención siempre es ir por adentro de mi partido”, afirmó respecto a su pertenencia al Partido Justicialista (PJ), aunque admitió que hoy existe un debate abierto sobre la distancia entre el peronismo, las estructuras partidarias y las demandas de la sociedad.

El viceintendente señaló que en los últimos meses percibió un fuerte acompañamiento de dirigentes y vecinos que buscan “continuar con el proyecto político, pero mejorando la gobernanza”, y sostuvo que “la ciudad necesita ser gobernada de otra forma”. Ante la pregunta directa del equipo de Crónica, evitó dar nombres propios de quienes integrarían su armado —”no los voy a tirar porque me lo van a robar”, bromeó— y puso paños fríos a la ansiedad electoral al recordar que aún resta un año completo de mandato.

“La mejor campaña electoral es una buena gestión. Tenemos un año por delante para demostrarle a la ciudadanía que esa confianza que tuvimos en 2023 no fue en vano”, destacó.

Transporte público: “Ver tanta gente en las paradas marca la ineficiencia del sistema”

Uno de los tramos de la entrevista estuvo dedicado a uno de los temas que copó la agenda mediática durante gran parte de 2026, el transporte urbano de pasajeros. A casi 120 días de la puesta en marcha del nuevo contrato de concesión —concretado tras casi dos décadas de espera—, el titular del Concejo consideró que el Municipio desaprovechó una oportunidad clave para darle respuestas concretas al usuario.

“Es cierto que se trajo colectivos nuevos, pero el servicio no mejora solo con eso”, advirtió. En ese sentido, describió el panorama diario en las inmediaciones de la terminal y en el centro comodorense:”Ver tanta gente en las paradas en muchas horas del día está marcando la ineficiencia del sistema. Antes eso no sucedía”.

Sampaoli explicó que el margen de acción del Concejo Deliberante es acotado una vez aprobados los pliegos, y sostuvo que la solución depende de decisiones operativas del Ejecutivo para corregir recorridos y frecuencias.

“La oportunidad está y las herramientas están; quizás falta un poco de decisión”, apuntó.

Asimismo, cuestionó el manejo de los tiempos en la actualización tarifaria: si bien reconoció que la inflación obliga a ajustar el valor del boleto para sostener la prestación, consideró que haber demorado la discusión provocó que el impacto en el bolsillo de los vecinos fuera mucho más brusco.

El vínculo con Macharashvili y la chicana de la “rueda pinchada”

Al abordar la convivencia institucional con el intendente Othar Macharashvili, Sampaoli reconoció que quedaron expuestas diferencias de mirada respecto al rumbo de la administración y a compromisos asumidos en 2023 que aún no se cumplieron. “Creo que el diálogo también podría ser mejor, podría ser un poco más fluido”, evaluó en relación con el plano de gestión, diferenciándolo del vínculo personal.

Frente a esta situación, el viceintendente explicó que decidió reunirse de manera individual con casi todos los secretarios del gabinete municipal para conocer en detalle cómo ejecutarán sus partidas en 2027. La movida responde a un dato político concreto: ante la paridad de fuerzas en el Concejo Deliberante y los antecedentes recientes, existe una posibilidad latente de que deba utilizar su voto como presidente del cuerpo para desempatar la sanción del Presupuesto y la Ordenanza Tributaria.

Sampaoli aprovecho su visita a los estudios de Crónica para referirse sin pudor a las versiones que lo acusan de “obstaculizar la gestión municipal”, y la reciente declaración atribuida a Macharashvili -“elige poner palos en la rueda por capricho”-.

Recordó que cuando al propio intendente le consultaron por esa frase, no supo responder porque “no era de su autoría”, y rechazó de plano las críticas: “Yo no pongo palos en la rueda; si hay alguien que trata de mantener la institucionalidad soy yo”. Con ironía, recordó su respuesta pública a aquella chicana —”en rueda pinchada no entran palos”— y la vinculó con la reciente inauguración de infladores solares para bicicletas en la ciudad.

Presupuesto 2027, alivio fiscal para el comercio y sintonía con Provincia

De cara a la audiencia pública del próximo lunes 30 de noviembre y al posterior tratamiento en segunda lectura del Presupuesto y la Tributaria 2027, Sampaoli advirtió que el año próximo será complejo en términos económicos y pidió extremar la eficiencia del gasto público. En sintonía con los planteos de la Cámara de Comercio, sostuvo que las moratorias vigentes “son una ayuda, pero no tienen que ver con un verdadero alivio fiscal”, por lo que instó al Concejo a revisar en profundidad el esquema impositivo local para modificar o derogar gravámenes, como la tasa de abasto, sin llegar a desfinanciar al Estado.

Sampaoli en los estudios de Crónica de Comodoro.

En paralelo, reclamó mayor articulación política con el Gobierno del Chubut más allá de las diferencias partidarias. Argumentó que las finanzas de Comodoro Rivadavia ya no cuentan con la holgura de otras épocas para encarar obras estructurales en soledad —como el Camino Petrolero o el paseo costero ARA San Juan— y destacó como camino a seguir el convenio firmado con Provincia para financiar la descarga al mar del pluvial de las avenidas Chile y Roca. Según indicó, esa cooperación debe ser recíproca: recordó que el Municipio asiste a la Policía y al Hospital Regional, y advirtió que el aumento del desempleo dejó a miles de vecinos sin obra social, sobrecargando la atención en los centros de salud barriales tanto municipales como provinciales.

El clima en el Concejo

Por último, el titular del legislativo local reflexionó sobre el funcionamiento interno del Concejo Deliberante y lamentó que la política actual tienda a personalizar los debates en detrimento de las ideas y los procesos, una dinámica que —según observó— genera cansancio en la ciudadanía. Aun así, rescató el trabajo técnico en las comisiones y apeló a la “madurez política” de todos los bloques para aprobar las ordenanzas troncales del próximo año.

En esa misma línea de apertura, destacó la realización por primera vez en Comodoro Rivadavia del Foro Provincial de Concejales en el Centro Cultural, impulsado junto al vicegobernador. Sampaoli valoró la presencia de referentes de distintos espacios políticos —entre ellos el diputado nacional Fabio Quetglas— y subrayó la importancia de estas instancias de capacitación para los ediles del interior chubutense, quienes muchas veces desempeñan su tarea sin equipos técnicos ni asesores permanentes.