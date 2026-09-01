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Nico, el perro rescatado el pasado 22 de agosto tras quedar atrapado en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia, mostró una importante mejoría durante el fin de semana. Sin embargo, cuando todo indicaba que recibiría el alta, sufrió una convulsión y debió permanecer nuevamente internado.

Durante la noche de este 31 de agosto, integrantes del grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa, que acompaña de cerca su recuperación, informaron en redes sociales que después del episodio de convulsión, “se le dejó medicación en la comida y Nico no comió”.

Además, señalaron que durante la mañana del lunes, al llegar al lugar, lo encontraron “caminando errático, golpeándose con todas las cosas”. Ante esta situación, la medicación fue administrada mediante un inyectable y trasladaron al animal a un canil para evitar que continuara lastimándose.

“Por la tarde cuando llegaron las voluntarias, la medicación ingresó por boca. Nico ahora sí tenía hambre y sed. Episol y Condal es el medicamento de Nico. Se le extrajo sangre para realizar análisis”, comentaron.

Al cierre de la publicación, indicaron que “se va a quedar una semana más en observación. Se recomienda aceite de cannabis para continuar el tratamiento una vez se encuentre en su nuevo hogar”.

Nico es atendido en la veterinaria luego de quedar atrapado en petróleo y ser encontrado en condiciones críticas.

La veterinaria que atiende al perro difundió durante la mañana del lunes un nuevo parte médico, en el que subrayó que “debido a este nuevo episodio, no podrá recibir el alta por el momento y continuará internado“.

Según detallaron desde el centro veterinario de Comodoro Rivadavia, “durante los últimos días, Nico venía evolucionando favorablemente. Se encontraba sin fiebre, respiraba mucho mejor, sus parámetros estaban estables y sus deposiciones ya no presentaban restos visibles de petróleo”.

En ese sentido, relataron: “Aunque todavía tenía algunas pequeñas molestias respiratorias, eran mucho menores en comparación con los primeros días. Gracias a esta buena evolución, estaba previsto que recibiera el alta y continuara su tratamiento en casa”.

No obstante, brindaron precisiones sobre los pasos a seguir tras el episodio ocurrido durante la madrugada: “Nico presentó una convulsión de intensidad importante. Fue atendido inmediatamente, se le administró la medicación correspondiente y actualmente se encuentra estable, medicado y bajo monitoreo permanente”.

Nico permanece bajo cuidado de voluntarios tras ser rescatado de un charco de petróleo en Kilómetro 5.

Explicaron que, teniendo en cuenta que estuvo expuesto al petróleo y que existe la posibilidad de que haya ingerido o aspirado hidrocarburos, no se descarta que la convulsión pueda estar relacionada con la intoxicación. Aun así, todavía no es posible asegurar que esa haya sido la causa, por lo que también deberán evaluarse otras posibilidades.

“Las próximas 24 a 48 horas serán muy importantes para saber cómo responde al tratamiento y si vuelve a presentar algún episodio convulsivo. Nico continuará con medicación para controlar las convulsiones, tratamiento de soporte y monitoreo constante de su estado neurológico y respiratorio”, enfatizaron.

Finalmente, señalaron que su pronóstico continúa siendo reservado, especialmente en relación con la evolución neurológica. “Iremos compartiendo novedades a medida que tengamos más información”, aseguraron.

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